Foto Pas important pentru Autostrada Sibiu - Pitești: „Unul dintre cele șapte tuneluri va vedea luminița după șapte luni de la debutul lucrărilor”

Un nou pas important pentru infrastructura rutieră din România va avea loc marți, 5 mai, când este programată străpungerea tunelului Robești, situat pe secțiunea montană Boița – Cornetu a Autostrăzii Sibiu – Pitești.

Anunțul a fost făcut luni de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a descris momentul drept unul semnificativ pentru dezvoltarea proiectului.

„Vești bune pe Autostrada Sibiu – Pitești: mâine are loc străpungerea tunelului Robești pe Valea Oltului. Un nou moment important pentru infrastructura României: tunelul Robești, unul dintre cele șapte tuneluri ale secțiunii montane Boița – Cornetu, va vedea luminița după șapte luni de la debutul lucrărilor”, a transmis oficialul.

Tunelul, a cărui construcție a început în octombrie anul trecut, are o lungime de aproape un kilometru și reprezintă o lucrare de amploare. Pentru realizarea acestuia au fost excavați aproximativ 200.000 de metri cubi de rocă, s-au utilizat 60.000 de metri cubi de beton, 4.000 de tone de oțel și aproximativ 70 de tone de explozibil pentru dislocarea rocii dure.

Potrivit lui Cosma, acesta este al doilea tunel străpuns pe Autostrada Sibiu – Pitești, după cel de la Curtea de Argeș, de pe secțiunea 4.

Datele proiectului evidențiază complexitatea lucrărilor de pe Valea Oltului: 31 de kilometri de autostradă montană, șapte tuneluri cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 48 de poduri și viaducte însumând circa 13 kilometri, precum și peste 15 milioane de metri cubi de săpături și umpluturi.

În prezent, lucrările sunt în desfășurare pe aproximativ o treime din lungimea totală a tronsoanelor montane dintre Boița și Tigveni. Oficialul a precizat că, în această vară, autoritățile vor finaliza revizuirea acordului de mediu și vor emite ultimele autorizații de construire pentru această legătură rutieră considerată esențială între București, Transilvania și restul Europei.

Tot în această vară este programată și deschiderea circulației pe secțiunea Curtea de Argeș – Tigveni, care va marca inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România.

„Autostrada Sibiu – Pitești nu mai este doar o promisiune. Avem deja sectoare în circulație, șantiere active și lucrări spectaculoase care vor aduce beneficii importante pentru dezvoltarea țării”, a mai transmis secretarul de stat.