PSD îi cere lui Bolojan să plece după scandalul de la Vamă și reținerea șefului instituției de către DNA: „Și-a asumat personal această numire”

Partidul Social Democrat (PSD) îi solicită joi, 14 mai, premierului demis Ilie Bolojan să își asume răspunderea politică în cazul numirii conducerii Autorității Vamale Române Autoritatea Vamală Română, după ce șeful instituției, Mihai Savin, a fost reținut de procurorii DNA într-un dosar de fals și uz de fals, în care este investigată emiterea retroactivă a unui ordin de misiune, potrivit unor surse judiciare.

Sorin Grindeanu Foto: Mediafax
Sorin Grindeanu Foto: Mediafax

„PSD îi solicită prim-ministrului demis Ilie Bolojan să își asume răspunderea politică pentru decizia sa de a numi la conducerea Autorității Vamale Române (AVR) o persoană care a fost reținută de procurori, pentru săvârșirea unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție”, a transmis PSD.

Social-democrații susțin că decizia a fost luată fără consultarea partenerilor de Coaliție și în afara procedurilor agreate prin acordul politic de guvernare, ceea ce ar fi generat tensiuni între formațiunile aflate la putere.

Într-un comunicat transmis public, PSD acuză faptul că numirea ar fi fost făcută unilateral de către șeful Executivului, fără respectarea mecanismelor de consultare stabilite la nivelul Coaliției.

„Având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte și fără să țină seama de partenerii din Coaliție, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuțiile”, a transmis PSD. 

Formațiunea mai susține că acest tip de decizii ar fi afectat colaborarea politică și funcționarea Guvernului, în contextul unor tensiuni mai vechi din interiorul Coaliției.

PSD consideră că responsabilitatea politică invocată în spațiul public de către premierul demis ar trebui aplicată inclusiv în acest caz și cere consecințe concrete la nivelul conducerii Executivului interimar.

„Atunci când te erijezi în postura de „mare reformator” al statului și de „apărător neînduplecat” al integrității în exercitarea funcțiilor publice, ai responsabilitatea politică și obligația morală să îți aplici asupra propriei persoane principiile pe care le invoci în cazul altora. Ca atare, asumarea răspunderii în acest caz, în care premierul demis a girat personal pentru persoana numită la Autoritatea Vamală nu poate rămâne fără nicio consecință concretă în plan politic. Prim-ministrul demis trebuie să plece!”, se mai arată în poziția PSD.

Social-democrații afirmă că asumarea răspunderii nu poate rămâne doar la nivel declarativ, ci trebuie să aibă efecte politice directe.

Disputa vizează conducerea Autorității Vamale Române Autoritatea Vamală Română, unde PSD susține că ar fi fost numită o persoană aflată sub anchetă penală, aspect care a alimentat criticile privind modul în care au fost făcute unele numiri în funcții-cheie.

„PSD amintește că, la momentul numirii actualului șef al Autorității Vamale Române, i-a atras atenția premierului demis că astfel de decizii luate în nume personal încălcau Acordul Politic care îl obliga să se consulte cu ceilalți parteneri de guvernare. Cazul de față este ilustrativ pentru seria lungă de decizii luate de unul singur în fruntea Executivului prin care Ilie Bolojan a subminat sistematic dialogul și colaborarea în cadrul Coaliției de Guvernare și care, în cele din urmă, au condus la demiterea sa din funcția de premier”, a mai precizat PSD. 

Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost reținut de procurorii DNA într-un dosar de fals și uz de fals, în care este investigată emiterea retroactivă a unui ordin de misiune, potrivit unor surse judiciare.

Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile"
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune". Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
A lucrat 61 de ani și primește O PENSIE DE 9.800 DE EURO pe lună!
Și-a cerut iubita în căsătorie într-o destinație de vacanță exotică, iar acum s-a aflat data nunții. Când se căsătorește fotbalistul de la FCSB
România are cea mai scumpă energie din UE, după ce a închis 7.000 MW pe cărbune și gaze. Bateriile ar scumpi electricitatea și mai mult, avertizează un expert
Cum încearcă presa rusă să creeze tensiuni între București și Kiev cu o minciună despre participarea lui Zelenski la B9
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: "M-a durut că au văzut fiicele mele"
Ce trebuie să faci imediat după grindină sau ploi torențiale pentru a salva plantele din grădină. Greșelile care le pot distruge definitiv
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
Au turnat asfalt deși ploua cu găleata. Imagini filmate într-o parcare din Brăila
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Banii din Pilonul II de pensii vor putea fi investiți în industria de armament. Toate partidele sunt de acord
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Ce înseamnă că România e în recesiune tehnică. Efecte directe asupra cetățenilor, tabel explicativ
Mihai Rotaru, primă de sute de mii de euro pentru olteni! Anunțul făcut în vestiar după câștigarea Cupei României. Exclusiv
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
Ceaiul care poate ajuta la scăderea tensiunii și colesterolului. Beneficiile surprinzătoare pentru inimă
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună"
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
Moscova a decis! Putin poate invada noi țări străine prin lege!
Ce e „scenariul 1918" prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Kate Middleton a strălucit în prima ei vizită solo după lupta cu cancerul. Sute de admiratori au așteptat-o în orașul Reggio Emilia
„Metoda camerei romane", tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată"
"Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!" Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
