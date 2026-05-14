PSD îi cere lui Bolojan să plece după scandalul de la Vamă și reținerea șefului instituției de către DNA: „Și-a asumat personal această numire”

Partidul Social Democrat (PSD) îi solicită joi, 14 mai, premierului demis Ilie Bolojan să își asume răspunderea politică în cazul numirii conducerii Autorității Vamale Române Autoritatea Vamală Română, după ce șeful instituției, Mihai Savin, a fost reținut de procurorii DNA într-un dosar de fals și uz de fals, în care este investigată emiterea retroactivă a unui ordin de misiune, potrivit unor surse judiciare.

„PSD îi solicită prim-ministrului demis Ilie Bolojan să își asume răspunderea politică pentru decizia sa de a numi la conducerea Autorității Vamale Române (AVR) o persoană care a fost reținută de procurori, pentru săvârșirea unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție”, a transmis PSD.

Social-democrații susțin că decizia a fost luată fără consultarea partenerilor de Coaliție și în afara procedurilor agreate prin acordul politic de guvernare, ceea ce ar fi generat tensiuni între formațiunile aflate la putere.

Într-un comunicat transmis public, PSD acuză faptul că numirea ar fi fost făcută unilateral de către șeful Executivului, fără respectarea mecanismelor de consultare stabilite la nivelul Coaliției.

„Având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte și fără să țină seama de partenerii din Coaliție, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuțiile”, a transmis PSD.

Formațiunea mai susține că acest tip de decizii ar fi afectat colaborarea politică și funcționarea Guvernului, în contextul unor tensiuni mai vechi din interiorul Coaliției.

PSD consideră că responsabilitatea politică invocată în spațiul public de către premierul demis ar trebui aplicată inclusiv în acest caz și cere consecințe concrete la nivelul conducerii Executivului interimar.

„Atunci când te erijezi în postura de „mare reformator” al statului și de „apărător neînduplecat” al integrității în exercitarea funcțiilor publice, ai responsabilitatea politică și obligația morală să îți aplici asupra propriei persoane principiile pe care le invoci în cazul altora. Ca atare, asumarea răspunderii în acest caz, în care premierul demis a girat personal pentru persoana numită la Autoritatea Vamală nu poate rămâne fără nicio consecință concretă în plan politic. Prim-ministrul demis trebuie să plece!”, se mai arată în poziția PSD.

Social-democrații afirmă că asumarea răspunderii nu poate rămâne doar la nivel declarativ, ci trebuie să aibă efecte politice directe.

Disputa vizează conducerea Autorității Vamale Române Autoritatea Vamală Română, unde PSD susține că ar fi fost numită o persoană aflată sub anchetă penală, aspect care a alimentat criticile privind modul în care au fost făcute unele numiri în funcții-cheie.

„PSD amintește că, la momentul numirii actualului șef al Autorității Vamale Române, i-a atras atenția premierului demis că astfel de decizii luate în nume personal încălcau Acordul Politic care îl obliga să se consulte cu ceilalți parteneri de guvernare. Cazul de față este ilustrativ pentru seria lungă de decizii luate de unul singur în fruntea Executivului prin care Ilie Bolojan a subminat sistematic dialogul și colaborarea în cadrul Coaliției de Guvernare și care, în cele din urmă, au condus la demiterea sa din funcția de premier”, a mai precizat PSD.

Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost reținut de procurorii DNA într-un dosar de fals și uz de fals, în care este investigată emiterea retroactivă a unui ordin de misiune, potrivit unor surse judiciare.