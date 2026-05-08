Peste 100 de percheziții la granița de nord a României: zeci de polițiști de frontieră și vameși, vizați într-un dosar de contrabandă

Peste 100 de percheziții au loc, vineri, în mai multe puncte de trecere a frontierei de pe granița de nord a României, într-un dosar de contrabandă și corupție.

Potrivit Antena 3 CNN, ar fi implicați peste 20 de polițiști de frontieră și mai mult de 10 lucrători vamali.

Sunt vizate punctele Siret și Vicovu de Sus, din județul Suceava, dar și Racovăț, din județul Botoșani. Operațiunea este coordonată de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu Poliția de Frontieră și jandarmii.

De asemenea, pe 5 mai, polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au efectuat nouă percheziții și au emis cinci mandate de aducere într-un dosar de contrabandă din localitatea Valea Vișeului, județul Maramureș.

Șase persoane au fost reținute, cinci pentru contrabandă și una pentru mărturie mincinoasă.

„În urma perchezițiilor domiciliare au fost descoperite, într-o zonă împădurită din spatele unei case, acoperite cu vegetație, dar și în interiorul mobilei dintr-o altă casă, un total de 3.457 pachete de țigări și 240 de țigarete vrac (neambalate).

Totodată, polițiștii de frontieră au mai ridicat diverse sume de bani (300 de euro și 2.000 de lei), un aparat de vedere pe timp de noapte cu termoviziune, un binoclu, 12 telefoane mobile, 10 cartele SIM și 4 stații de emisie-recepție”, transmite Poliția de Frontieră Română într-un comunicat.

Polițiștii de frontieră au descoperit aproape 7.000 de pachete de țigări de contrabandă, în valoare de peste 134.000 de lei, într-un dosar instrumentat în Maramureș.

Șase persoane, inclusiv un minor de 16 ani, au fost reținute pentru 24 de ore și duse în arestul IPJ Maramureș. Procurorii au pus sechestru pe patru autoturisme și 13 conturi bancare ale suspecților.