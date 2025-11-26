„Vai de noi”. Un fost premier al Republicii Moldova, uluit de discuțiile stupide dintre consilierii lui Trump și Putin privind Ucraina

Bloomberg a publicat transcrierea unei convorbiri telefonice dintre Steve Witkoff – „trimisul foarte special” al lui Donald Trump – și Iuri Ușakov, consilier al președintelui Vladimir Putin. Potrivit fostului premier al Republicii Moldova, Sturza Ion, scurgerea ar fi fost făcută chiar de ruși, pe care o numește „o mutca aruncată, extrem de umilitoare pentru americani”.

În postarea sa, fostul premier explică cine este Witkoff: un dezvoltator imobiliar „mediocru”, după cum îl caracterizează, ale cărui afaceri se bazează pe cumpărarea și vânzarea unor clădiri renovate superficial.

„Poate nu știți cine este Witkoff? Un dezvoltator imobiliar mediocru, ca mulți alții în SUA. Să nu vă impresioneze cele „2 miliarde” din autobiografia lui de pe Wikipedia. Clasicul model: cumpără ruine, le cârpește și le vinde mai scump. “Activul” lui cel mai valoros nu sunt clădirile — ci prietenia cu președintele Trump”, afirmă Sturza, subliniind că apropierea de Trump l-a transformat pe Witkoff într-un fel de „super diplomat”, deși SUA dispune de una dintre cele mai sofisticate diplomații din lume.

Transcrierea publicată de Bloomberg surprinde un dialog neobișnuit în care Witkoff îi cere consilierului lui Putin să îl felicite pe Trump și să îl numească „om al păcii”, oferindu-i inclusiv sugestii despre cum să-l măgulească pe liderul american.

De asemenea, emisarii discută despre un posibil plan de pace în „20 de puncte” pentru războiul din Ucraina, formulat în stilul celui creat anterior pentru Gaza.

În conversație, Ușakov propune chiar o eventuală discuție telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin, iar Witkoff îl asigură că liderul american ar fi „pregătit imediat ce se primește propunerea”. Dialogul atinge și subiecte sensibile precum viitorul teritoriilor din Donbas.

Ion Sturza consideră dialogul stupefiant și îl ironizează în postarea sa: „Dacă soarta omenirii ajunge în mâinile unor astfel de „experți”, vai de noi.” Acesta mai remarcă faptul că transcrierea pare „șlefuită” pentru a nu părea ridicolă pentru publicul american, dar rămâne compromițătoare atât pentru Trump, cât și pentru relația sa cu anturajul Moscovei.

Convorbirea a avut loc în contextul vizitei planificate a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, detaliu menționat la finalul dialogului de către Witkoff, care își exprimă speranța că apelul dintre cei doi lideri ar putea avea loc înaintea întâlnirii oficiale.

Dialogul dintre trimisul special al lui Trump - Witkoff și consilierul lui Putin, Ușakov, publicată inițial de Bloomberg, poate fi citită mai jos:

Witkoff: Salut, Iuri.

Ușakov: Da, Steve, salut, ce mai faci?

Witkoff: Bine, Iuri. Tu?

Ușakov: Normal. Felicitări, prietene.

Witkoff: Mulțumesc.

Ușakov: Ai făcut o treabă excelentă. Pur și simplu excelentă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, mulțumesc.

Witkoff: Mulțumesc, Iuri, și mulțumesc pentru sprijinul vostru. Știu că țara voastră a sprijinit asta și apreciez.

Ușakov: Da-da-da. Da. Știi, tocmai de aceea am suspendat organizarea primului Summit ruso-arab.

Witkoff: Da.

Ușakov: Da, pentru că noi credem că tu faci o muncă reală în regiune.

Witkoff: Ei bine, ascultă. Uite ce îți spun. Cred că dacă reușim să rezolvăm această situație dintre Rusia și Ucraina, toată lumea va sări în sus de bucurie.

Ușakov: Da-da-da. Da, doar că trebuie să rezolvăm o problemă. [râde]

Witkoff: Care?

Ușakov: Războiul ruso-ucrainean.

Witkoff: Știu! Și cum îl rezolvăm?

Ușakov: Prietene, vreau doar sfatul tău. Crezi că ar fi util ca șefii noștri să vorbească la telefon?

Witkoff: Da, cred că da.

Ușakov: Așa deci. Și când crezi că s-ar putea organiza?

Witkoff: Cred că imediat ce veți propune, șeful meu va fi pregătit.

Ușakov: Bine, bine.

Witkoff: Iuri, Iuri, iată ce aș face. Recomandarea mea.

Ușakov: Da, te rog.

Witkoff: Eu aș suna doar ca să reamintesc că îl felicitați pe președinte pentru această realizare, că l-ați sprijinit, că îl respectați ca om al păcii și că sunteți bucuroși de rezultatul muncii sale. Așa aș aborda eu. Mi se pare că ar fi o convorbire foarte bună.

Pentru că… hai să-ți spun ce i-am spus eu președintelui. I-am spus că voi… că Federația Rusă a dorit mereu un acord de pace. Eu cred asta. I-am spus președintelui că eu chiar cred asta. Și cred că problema este că avem două țări cărora le e greu să ajungă la un compromis, dar odată ce ajung, va fi pace. Eu chiar cred că poate vom elabora, să zicem, un plan de pace în 20 de puncte, ca pentru Gaza. Am elaborat planul Trump în 20 de puncte, 20 de pași către pace, și cred că poate vom face același lucru cu voi. Ideea mea este asta…

Ușakov: Bine, bine, prietene. Cred că exact această chestiune ar putea fi discutată între liderii noștri. Hei, Steve, sunt de acord cu tine că el va felicita, va spune că domnul Trump e un adevărat pacificator și așa mai departe. Asta o va spune.

Witkoff: Dar mai e ceva, ceva care cred că ar merge excelent.

Ușakov: Așa-așa.

Witkoff: Dar dacă… dar dacă… ascultă…

Ușakov: O voi discuta cu șeful meu și apoi revin la tine. Bine?

Witkoff: Da, pentru că ascultă ce spun. Vreau doar să spui — poate să îi spui asta președintelui Putin, pentru că știi, eu îl respect profund pe președintele Putin.

Ușakov: Da, da.

Witkoff: Poate ar trebui să îi spună președintelui Trump: știi, Steve și Iuri au discutat un plan de pace în 20 de puncte foarte asemănător, și ceva de genul acesta ar ajuta la deblocarea situației, noi suntem deschiși la astfel de lucruri — să lucrăm la ceea ce este necesar pentru pace.

Între noi, eu înțeleg ce este nevoie pentru a ajunge la pace: Donețk și, poate, un schimb de alte teritorii. Dar ascultă: în loc să formulăm așa, hai să vorbim mai optimist, pentru că așa cred că vom ajunge la o înțelegere. Și cred, Iuri, că președintele îmi va acorda mult spațiu și autoritate pentru a obține un acord.

Ușakov: Înțeleg…

Witkoff: …așa că dacă creăm o astfel de situație, că după asta am vorbit cu Iuri și am discutat [planul] — cred că asta poate duce la un progres serios.

Ușakov: Bine, sună bine. Bine.

Witkoff: Și încă ceva: Zelenski va fi la Casa Albă vineri.

Ușakov: Știu. [râde discret]

Witkoff: O să merg la întâlnire, pentru că vor ca eu să fiu acolo, dar cred că, dacă e posibil, ar fi bine să organizăm un apel cu șeful vostru înainte de acea întâlnire.

Ușakov: Înainte, înainte — da?

Witkoff: Corect.

Ușakov: Bine, bine. Am înțeles sfatul tău. O voi discuta cu șeful meu și revin la tine, bine?

Witkoff: Bine, Iuri, pe curând.

Ușakov: Excelent, excelent. Mulțumesc mult. Mulțumesc.

Witkoff: Pa, pa.

Ușakov: Pa.

Sturza Ion este un politician și om de afaceri din Republica Moldova, fost prim-ministru al Republicii Moldova în perioada februarie – decembrie 1999. În 2002, împreună cu grupul Rompetrol, a înființat compania „Rompetrol Moldova” și a devenit președinte-director general al acesteia.

În septembrie 2009, a părăsit Rompetrol, unde deținea funcția de director general-adjunct și interimatul CEO. Tot în 2009 înființează Fondul de Investiții Fribourg Capital care, pe parcursul anilor, a făcut mai multe investiții în Republica Moldova și Romania. Cele mai cunoscute sunt magazinul online elefant.ro și Liberty Technology Park Cluj.