Cum îi conving rușii pe ucraineni să-și trădeze țara

Rusia profită de situația disperată a unor ucraineni pentru a-i convinge să-și trădeze țara, relatează Politico, care spune povestea unui cuplu arestat de serviciile de securitate ucrainene pentru că au colaborat cu Rusia.

Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 ani, intră în cameră cu zâmbete largi; sunt încătușați și însoțiți de agenți înarmați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei. Sunt fericiți pentru că se revăd pentru prima dată de când au fost arestați, în urmă cu o lună. În toată această perioada, au fost închiși într-un centru de detenție, în așteptarea procesului pentru trădare.

Olena are părul blond și trăsături delicate, copilărești, iar Bohdan este un tânăr atletic. Cei doi recunosc că sunt vinovați de colaborare cu Rusia în speranța că vor primi o pedeapsă de 15 ani de închisoare în loc de o sentință pe viață.

Serviciul de securitate (SBU) îi acuză pe Olena și Bohdan că au folosit camere de supraveghere pentru a monitoriza livrările de arme occidentale și o secție de poliție și că se pregăteau să dezvăluie rușilor locațiile sistemelor de apărare aeriană din Kiev și din regiunile nordice ale Cernihovului.

Cazul lor nu este singular. SBU a investigat peste 24.000 de cazuri de crime împotriva securității naționale ucrainene din februarie 2022, precum și peste 4.100 de cazuri de trădare, dintre care peste 2.300 au fost aduse în fața instanțelor, a declarat serviciul de presă al SBU.

Cum au ajuns să lucreze pentru Rusia

„Totul a început când am văzut un anunț pe un canal Telegram numit Jobs in Kyiv. Anunțul promitea bani făcuți ușor. Am început să facem asta, pentru că aveam realmente nevoie de bani, ca majoritatea oamenilor din Ucraina în zilele noastre”, a spus Olena.

„Ne doream să trăim împreună, dar aveam datorii, munceam mult, ne certam mult pentru că tot nu aveam bani”, a spus Bohdan.

La început, lui Olena și Bohdan li s-a cerut să meargă în supermarketurile locale, să facă fotografii rafturilor și etichetelor de preț și să afle programul magazinelor.

Dar, în timp, sarcinile au devenit complexe.

Au primit ordine să instaleze camere lângă o secție de poliție și apoi pe o cale ferată folosită pentru transportul armelor occidentale în Ucraina.

Apoi a venit comanda pentru sarcina finală: să instaleze camere de supraveghere pentru a identifica locațiile de apărare aeriană din regiunea Kiev.

Bohdan a admis că a realizat că lucrau pentru Rusia după primele două misiuni, dar a preferat să „gândească pozitiv”.

Un alt motiv au fost și temerile cu privire la ceea ce le-ar putea face Rusia dacă ar încerca să dea înapoi.

„Tipii ăia nu te-ar lăsa să renunți așa ușor”, a spus Olena.

De obicei, rușii oferă sume variabile recruților lor din Ucraina, în funcție de complexitatea misiunii, a declarat un oficial al SBU, sub condiția anonimatului.

Sarcinile sunt diferite: de la fotografierea fabricilor militare, căilor ferate, infrastructurii energetice ș rafinăriilor de petrol – orice ajută rușii să localizeze ținte și să direcționeze rachete și drone – până la bombardarea birourilor de recrutare militară și a secțiilor de poliție și incendierea vehiculelor militare.

După patru ani de război brutal, motivația trădătorilor nu este atât ideologia, cât banii - o recunosc și ei, si serviciile ucrainene de securitate.

Cum au mai rămas puțini aliați ruși pe teritoriul controlat de Ucraina,, Rusia caută agenți printre cei mai săraci și disperați ucraineni și despre care vor presupune că sunt ademeniți ușor de promisiunea unor plăți, au declarat mai mulți oficiali SBU.

Olena și Bohdan recunosc că ajutau Rusia pentru bani. Ea lucra ca bucătar la un fast-food, uneori între 12 și 16 ore pe zi în schimbul unui salariu modest, în timp ce el avea slujbe temporare.

„Recompensa poate varia de la câteva sute la câteva mii de grivne, fără nicio garanție că vor fi plătiți”, a declarat oficialul SBU.

„Olena și Bohdan primeau între 400 și 3.000 de grivne (8-62 euro) pentru o misiune.”

Chiar cu acești banii de la Moscova reușeau cu greu să supraviețuiască.

Ce joc face Kremlinul

SBU a subliniat că Rusia alocă multe resurse pentru a destabiliza Ucraina din interior.

Biroul de Investigații al Ucrainei, cea mai importantă agenție de aplicare a legii, a înregistrat 1.500 de proceduri penale pentru trădare împotriva oficialilor ucraineni, judecătorilor, personalului militar și ofițerilor de aplicare a legii din 2022.

„Fiecare faptă de înaltă trădare, colaborare, ajutor acordat statului agresor și alte infracțiuni este investigată amănunțit de către forțele de ordine, în conformitate cu jurisdicția lor”, a declarat SBU.

Apoi, este și problema ucrainenilor care trăiesc sub ocupație rusă, unde lupta pentru supraviețuire îi poate pune în conflict cu legea ucraineană. „Nu justific în niciun fel colaboratorii reali. Dar mulți dintre cei judecați pentru colaborare sunt doar oameni care încearcă să supraviețuiască sub ocupația rusă”, a declarat Hanna Rassamakhina, șefa Departamentului de Război și Justiție al organizației neguvernamentale Media Initiative for Human Rights.

„Vedem că orice persoană care a rămas în teritoriul ocupat, care este forțată să caute de lucru, mijloace de trai, desigur, este în contact cu autoritățile de ocupație împotriva voinței sale, o astfel de persoană nu poate fi 100% sigură că nu va fi acuzată de colaborare ulterior”.

În timp ce unii inculpați sus-puși au posibilitatea de a angaja avocați scumpi pentru a încerca să scape de acuzații și să-și reducă pedepsele, este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple în cazul lui Bohdan și Olena.

„Un avocat profesionist este adesea suficient pentru a demonta acuzația. Dar multe dintre aceste persoane nu își permit să angajeze un avocat profesionist. În cele din urmă, instanțele acceptă toate argumentele acuzării, iar aceste persoane sunt condamnate”, a spus Rassamakhina.

Această situație îi determină pe mulți acuzați să accepte înțelegeri judiciare pentru a reduce pedeapsa.

Olena și Bohdan s-au împăcat cu ideea că probabil nu se vor mai vedea timp de cel puțin 15 ani. Ei plănuiesc să se reîntâlnească după ce își vor ispăși pedeapsa. Când i s-a reamintit despre posibilitatea de a fi eliberat din închisoare dacă acceptă să servească în armata ucraineană, Bohdan a spus că ar prefera să rămână în închisoare.

„Am vorbit deja cu unii deținuți despre asta... Oamenii nu se mai întorc de acolo... Și nu vreau să-mi irosesc viața în zadar”.