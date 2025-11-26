„Cineva ascultă și dezvăluie informații, dar nu noi”. Consilierul lui Putin a vorbit despre conversațiile cu Vitkoff

Iuri Ușakov, consilierul pe probleme de politică externă al dictatorului rus Vladimir Putin, a declarat că cineva „ascultă și amestecă” conversațiile cu reprezentanți americani , dar „nu rușii” fac asta.

Astfel i-a comentat propagandistului rus Pavel Zarubin transcrierea convorbirilor telefonice pe care le-a avut cu reprezentantul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu un alt consilier al lui Putin, Kirill Dmitriev, care au fost publicate de Bloomberg.

„Vorbesc des cu Vitkoff, dar nu comentez conținutul. Și Dmitriev... Pot vorbi cu oricine la telefon. De ce i-ar păsa cuiva?”, a spus el.

În opinia sa, prin publicarea acestor conversații, cineva încearcă să împiedice „îmbunătățirea relațiilor” dintre Rusia și Statele Unite.

„Relațiile se construiesc acum, se construiesc cu dificultate, în special prin intermediul acestui tip de contacte”, a remarcat Ușakov.

Un oficial rus a confirmat că, conform unui acord preliminar, Steve Witkoff urmează să zboare la Moscova săptămâna viitoare, împreună cu o serie de reprezentanți ai administrației Trump.

„Vorbesc destul de des cu Vitkoff, dar în ceea ce privește esența conversațiilor, acestea sunt închise, nu le voi comenta. Dar nimeni nu ar trebui să comenteze... Cineva scurge informații, cineva ascultă. Dar nu noi”, a conchis Ușakov.

Reprezentantul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a numit transcrierea conversațiilor telefonice dintre Iuri Ușakov, Steve Witkoff și el, publicată de Bloomberg, un fals.

„Fals”, a scris Dmitriev într-un comentariu la o postare de pe X referitoare la conversația sa cu Iuri Ușakov.

El a adăugat: „Cu cât ne apropiem mai mult de pace, cu atât susținătorii războiului devin mai disperați”.

Bloomberg a publicat transcrierea unei conversații dintre Witkoff și consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov. Reprezentantul Casei Albe i-a oferit rusului sfaturi despre cum să-i prezinte lui Trump un plan pentru Ucraina.

Au apărut și înregistrări ale unei convorbiri telefonice, în timpul căreia Ușakov se consultă cu reprezentantul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, pentru a transmite americanilor un plan pentru Ucraina, pe care SUA l-au prezentat ca fiind al său .

Donaldr Trump: „standard de negociere”

Întrebat despre rolul prietenului său Witkoff în aceste discuţii, Donald Trump a minimalizat importanţa scurgerilor. Aflat la bordul Air Force One, preşedintele american a insistat că nu a ascultat înregistrarea şi că nu e nimic ieşit din comun ca un negociator să „împacheteze” un mesaj în funcţie de interlocutor.

„Trebuia să vândă asta Ucrainei, trebuia să vândă Ucraina Rusiei. Exact asta face un negociator”, a spus Trump. Şi, previzibil, a respins categoric ideea că Witkoff ar avea vreo poziţie pro-rusă.

Pentru Trump, adevărata problemă pare să fie aritmetica războiului: „Rusia are mai mulţi oameni. Dacă Ucraina poate obţine o înţelegere, e bine. E bine pentru ambele părţi.”

În același timp, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat Marea Britanie că ar încerca să submineze planul de pace vehiculat de administrația Trump, inclusiv prin reactivarea unor acuzații mai vechi privind presupuse legături ale liderului american cu serviciile de informații ruse. Londra nu a comentat aceste afirmații.

SVR a mai sugerat că industria britanică de apărare ar beneficia de prelungirea conflictului, invocând contracte în valoare de miliarde de dolari pentru producție de armament destinat Ucrainei.

„Se prevede, în special, să se submineze atitudinea lui Trump față de soluționarea conflictului prin discreditarea planului. Au fost elaborate planuri de reanimare a „dosarelor” false ale fostului angajat al serviciilor secrete britanice K. Steele, care conțin acuzații la adresa șefului Casei Albe și a membrilor familiei sale privind legăturile cu serviciile secrete sovietice și ruse”, se arată în declarație. Aceasta este așa-numita variantă de siguranță în cazul în care activitatea de menținere a păcii a președintelui SUA va împiedica Londra să continue să câștige din sângele ucrainienilor, a menționat serviciul.

Mulți europeni cu mintea limpede se întreabă de ce Marea Britanie, în ciuda situației deplorabile a Armatei Ucrainene, insistă să continue conflictul și îi convinge pe partenerii săi că este posibil să se inflige Rusiei o înfrângere strategică. Veniturile din război salvează efectiv economia britanică de la faliment.

Întreprinderile din industria militară, care odinioară erau problematice, au devenit „locomotiva” industriei naționale. Companiile BAE Systems și Thales UK realizează contracte de miliarde de dolari pentru producția de echipamente militare în interesul Kievului. Se preconizează creșterea livrărilor de UAV către Ucraina din fondurile UE. Venitul estimat este de peste șase miliarde de dolari”, au explicat reprezentanții SVR. Cu toate acestea, britanicii nu vor putea „intra de două ori în același râu”. Trump va pune la punct aliații pentru încercările de a utiliza declarații false și deja infirmate. Potrivit FSB, evoluțiile militare ar putea obliga însă Marea Britanie să-și regândească strategia pe termen lung.