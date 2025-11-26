Macron lansează un grup de lucru dedicat garanțiilor de securitate pentru Ucraina, la care se alătură și SUA

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța și Marea Britanie vor conduce un nou grup de lucru pentru coordonarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, cu sprijinul Turciei și al Statelor Unite. Anunțul vine în urma unei reuniuni a „coaliției de voință”, care a avut loc marți.

Grupul de lucru face parte din eforturile mai ample de a explora căi pentru o posibilă soluționare a conflictului. Liderii europeni poartă discuții pentru a defini acordurile de securitate, a contura garanțiile internaționale și schița pașii care să permită o soluționare durabilă a conflictului.

SUA se alătură procesului pentru prima dată, Turcia fiind inclusă datorită rolului său în securitatea Mării Negre

Macron a precizat că grupul își începe lucrările miercuri, iar zilele următoare se va stabili contribuția fiecărei țari, pe măsură ce părțile vor avansa în ceea ce privește finalizarea pachetului de garanții.

Turcia va participa datorită rolului său în aspectul maritim, în timp ce SUA se alătură procesului pentru prima dată. Macron a declarat că țările partenere vor lucra împreună pentru a alinia pozițiile și a finaliza cadrul.

Anunțul vine în contextul în care Washingtonul și Kievul se pregătesc pentru discuții la nivel înalt. Președintele american Donald Trump a declarat că întrevedere posibilitatea unui acord apropiat legat de război, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar urma să călătorească la Washington săptămâna viitoare pentru a discuta aspectele sensibile ale cadrului acceptat în principiu de Kiev.