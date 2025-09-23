search
Marți, 23 Septembrie 2025
Urșii care amenință populația și gospodăriile ar putea fi împușcați. Ce mai prevede proiectul publicat de Ministerul Mediului

0
0
Publicat:

Proiectul de act normativ care permite împușcarea urșilor care intră în localități, amenințând populația și gospodăriile, aprobat de Camera Deputaților și pus în transparență de Ministerul Mediului, reprezintă o recunoaștere a ineficienței măsurilor adoptate anterior.

Urșii care intră în localități ar putea fi împușcați. FOTO Shutterstock
Urșii care intră în localități ar putea fi împușcați. FOTO Shutterstock

După ce, pe 17 septembrie, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care completează Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 care prevede ca  autoritățile să poată  interveni de urgență în cazul urșilor agresivi, fără a mai fi nevoie de o hotărâre judecătorească, proiectul a fost pus consultare publică.

„Având în vedere că potrivit art. 36 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, «speciile admise la vânătoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate și în afara perioadei legale de vânătoare, în condițiile aprobării administratorului», în temeiul prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, «Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situații urgente sau a uneia care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării și anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat», proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea recoltării, în afara perioadei legale de recoltare, a unor exemplare de faună cinegetică în scopul reducerii pagubelor provocate culturilor agricole, va fi supus aprobării anterior expirării termenului de 30 zile lucrătoare”, se arată pe pagina oficială a Ministerului Mediului.

„Măsurile de prevenție și-au dovedit ineficiența”

Ministerul Mediului recunoaște că „măsurile de prevenție implementate până în prezent în intravilan, respectiv montarea de garduri electrice, plasarea de tomberoane anti-urs, alungarea, precum și relocarea exemplarelor habituate și-au dovedit ineficiența”, și spune că se impune reglementarea unei proceduri de intervenție rapidă în situații de excepție, cu rezultate imediate în reducerea conflictelor om-urs.

„În anumite localități, acțiunile de alungare a exemplarelor de urs au fost efectuate zilnic, urșii revenind de cele mai multe ori în intravilanul acestora. În ceea ce privește metoda tranchilizării și relocării, menționăm că în prezent procedura întâmpină dificultăți, existând situații în care relocarea nu poate fi efectuată, întrucât gestionarii fondurilor cinegetice nu își exprimă acordul pentru a primi exemplare de urși, pe de o parte, iar pe de altă parte, relocarea unor exemplare de urs habituate reprezintă o mutare a problemelor create de aceștia, nicidecum înlăturarea pericolului”, a  argumentat Ministerul Mediului.

Vizați sunt urșii care au „un comportament deviant, care și-au pierdut caracterul sălbatic, nu se feresc de om, nu sunt obișnuite să-și procure hrana din mediul sălbatic, ci din localități, ocazie cu care de multe ori devin agresivi atacând oameni și animale domestice”.

 „Prin modificarea adoptată (...) autorităţile vor avea posibilitatea de a interveni prompt în caz de atacuri sau distrugeri cauzate de aceste animale sălbatice. Este o măsură echilibrată şi un pas important pentru siguranţa oamenilor, dar şi pentru menţinerea echilibrului natural”, explica, pe 17 septembrie, Deputatul PSD Ştefan Ovidiu Popa, cel care a anunţat adoptarea proiectului, potrivit Mediafax.

Parlamentarul subliniat urgenţa reglementării în contextul în care „prezenţa urşilor crescând semnificativ faţă de anul trecut”.

„Fără posibilitatea de a acţiona urgent în astfel de situaţii, se ajunge mult prea des la tragedii”, a avertizat deputatul.

„Această lege oferă autorităţilor instrumentele necesare pentru a interveni rapid şi responsabil, atunci când viaţa şi siguranţa cetăţenilor sunt puse în pericol”.

Potrivit proiectul, se interzice hrănirea urșilor, în caz contrar urmând a fi aplicate amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei pentru cei care încalcă legea. 

