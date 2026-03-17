Un român „obscen și agresiv”, expulzat din Spania după ce a terorizat o localitate

Localnicii din Torre del Mar, o zonă de coastă din municipiul Vélez-Málaga, Spania, pot răsufla în sfârșit ușurați. Autoritățile spaniole au reușit să finalizeze procedurile de expulzare pentru un cetățean român în vârstă de 45 de ani, care devenise spaima întregii comunități. După luni de eforturi juridice și numeroase incidente violente, bărbatul a fost trimis forțat înapoi în România.

Bărbatul era stabilit în localitatea spaniolă încă din anul 2021, însă prezența sa a fost marcată de un șir nesfârșit de infracțiuni. Cu un cazier impresionant, acesta era cunoscut de forțele de ordine pentru fapte deosebit de grave, printre care se numără tâlhării, furturi prin efracție și distrugere. Recent, acesta provocase furia vecinilor după ce a vandalizat mai multe autoturisme parcate pe domeniul public.

Dincolo de pagubele materiale, atitudinea individului a creat o stare generală de nesiguranță în rândul cetățenilor. Potrivit publicației El Debate, comportamentul său deviant a fost intens documentat de victime în mediul online. Reprezentanții poliției au confirmat amploarea fenomenului, precizând că „comportamentul său obscen și agresiv a dus la mai multe postări pe rețelele de socializare ale vecinilor care denunțau aceste fapte”.

Proceduri juridice complexe pentru îndepărtarea recidivistului

Deși era reținut frecvent, eliberarea sa repetată a forțat autoritățile să demareze demersurile de expulzare încă din luna octombrie a anului trecut. Procesul a fost însă unul anevoios, deoarece bărbatul avea dosare penale deschise în mai multe orașe, printre care Vélez-Málaga, Málaga și Barcelona. Pentru a putea fi trimis din țară, poliția a avut nevoie de autorizații speciale de la fiecare instanță care îi instrumenta cauzele. În cele din urmă, după obținerea tuturor avizelor judecătorești, românul a fost urcat în avion și returnat autorităților din țara natală.