Băieţel român de 11 ani, ucis în toaleta unui centrul cultural din Spania, în timp ce mama sa îl aştepta afară. Ce spun părinţii criminalului

Un copil român de 11 ani a fost ucis în Spania, după ce a fost atacat cu un cuțit în toaleta unui centru cultural din Villanueva de la Cañada, în timp ce mama sa îl aștepta afară, la finalul unui curs de engleză. Criminalul, un tânăr de 23 de ani, a fost reținut câteva ore mai târziu.

Atacat în baia centrului cultural

Tragedia s-a produs într-o după-amiază obișnuită de joi, 9 aprilie 2026, când băiatul se afla la un curs de limba engleză desfășurat la Centrul Cultural La Despernada din Centrul Cultural La Despernada. În timp ce mama îl aștepta afară, copilul a mers la toaletă, unde a fost atacat cu un cuțit de un tânăr de 23 de ani, arestat câteva ore mai târziu, potrivit el mundo.

Alerta a fost dată de o agentă a Poliției Naționale, aflată în afara serviciului, care a fost profund afectată de scenă și a avut ulterior nevoie de sprijin psihologic.

Echipajele de urgență ale SUMMA 112 au ajuns rapid la fața locului și l-au găsit pe băiat în stop cardiorespirator, cu răni grave la nivelul toracelui, gâtului și spatelui. Medicii au reușit să îl resusciteze și să îl stabilizeze, apoi l-au transportat de urgență cu elicopterul la Spitalul 12 de Octubre Madrid. În ciuda eforturilor depuse, copilul a murit la scurt timp după internare.

Băiatul, pe nume David, era elev în clasa a șasea și locuia împreună cu familia sa în Brunete, o localitate apropiată. Era cunoscut ca un copil activ, care juca fotbal la un club din Villanueva de la Cañada și participa la diverse activități educaționale. Moartea sa a provocat o undă de șoc în comunitate, iar apropiații au transmis un mesaj emoționant: „Al nostru, pentru totdeauna, David!”.

David şi familia sa îl cunoşteau pe criminal

După atac, autorul a fugit de la locul faptei, iar Garda Civilă, împreună cu poliția locală, a declanșat o amplă operațiune de căutare. După câteva ore, suspectul, un tânăr de 23 de ani, a fost localizat și reținut la Spitalul Universitar Rey Juan Carlos, unde ajunsese între timp.

Copii recrutați prin jocuri video pentru a comite crime. Cazul care a șocat Europa: un băiat și-a ucis sora mai mică

Potrivit anchetatorilor, tânărul ar suferi de autism și ar avea un grad de handicap de 70%. Părinții acestuia au declarat că, deși are 23 de ani, „vârsta lui mintală era cea a unui copil de 10 ani” și au explicat că obișnuia să petreacă timp în zona centrului cultural, unde se juca alături de alți minori.

Aceștia au mai povestit că fiul lor era uneori victima unor conflicte cu alți copii, afirmând că „unii îl loveau și îl insultau”, iar el repeta adesea întrebarea: „De ce nu pot să am prieteni?”.

În acest context, David ar fi fost, de fapt, singurul care îl acceptase și încercase să îl integreze în grupul său de prieteni. „El doar a vrut să îl includă printre prietenii lui. Și uite cum s-a terminat”, a povestit un băiat care cunoştea atât victima, cât şi criminalul.

În același timp, părinții au transmis un mesaj de condoleanțe familiei copilului ucis: „Vrem să îi spunem familiei că ne pare foarte rău și vrem să le cerem iertare. Ei îl cunoșteau pe fiul meu”.

De partea cealaltă, însă, mai mulți părinți susțin că tânărul era cunoscut pentru comportamente dificile și că, în trecut, ar fi arătat cuțite altor copii.

Şi mama lui David afirmă că suspectul era „obsedat” de fiul ei și că îi ceruse anterior să stea departe de el, după ce fiul ei povestise că tânărul de 23 de ani „vrea să fie iubitul meu sau ceva de genul ăsta” şi scrisese inițialele lor pe pereții primăriei.

Mesaje oficiale de condoleanţe

Tragedia a generat reacții puternice în comunitatea locală. Primăria din Villanueva de la Cañada a declarat doliu și a suspendat toate evenimentele publice, transmițând un mesaj de solidaritate:

„Reiterăm sprijinul nostru pentru familia minorului decedat și facem apel la responsabilitatea și calmul tuturor cetățenilor în aceste momente dificile”, au transmis reprezentanţii Primăriei.

Totodată, în cadrul ceremoniei de comemorare, primarul Luis Partida a descris ziua ca fiind „cea mai grea zi din viața sa ca primar”, în timp ce familia copilului a ridicat întrebări legate de modul în care a fost gestionată situația suspectului, întrebând: „De ce nu era internat într-un spital agresorul?”.

„Regretăm profund uciderea acestui copil în Villanueva de la Cañada și transmitem condoleanțele noastre familiei sale. De asemenea, le transmitem încurajarea și aprecierea noastră întregii echipe SUMMA 112 pentru această intervenție și pentru lupta lor neobosită pentru viață”, a transmis şi președinta Comunității Madrid, Isabel Díaz Ayuso.