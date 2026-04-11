Băieţel român de 11 ani, ucis în toaleta unui centrul cultural din Spania, în timp ce mama sa îl aştepta afară. Ce spun părinţii criminalului

Un copil român de 11 ani a fost ucis în Spania, după ce a fost atacat cu un cuțit în toaleta unui centru cultural din Villanueva de la Cañada, în timp ce mama sa îl aștepta afară, la finalul unui curs de engleză. Criminalul, un tânăr de 23 de ani, a fost reținut câteva ore mai târziu.

David a fost înjunghiat în baie FOTO: captură video X 112 Comunidad de Madrid

Atacat în baia centrului cultural

Tragedia s-a produs într-o după-amiază obișnuită de joi, 9 aprilie 2026, când băiatul se afla la un curs de limba engleză desfășurat la Centrul Cultural La Despernada din Centrul Cultural La Despernada. În timp ce mama îl aștepta afară, copilul a mers la toaletă, unde a fost atacat cu un cuțit de un tânăr de 23 de ani, arestat câteva ore mai târziu, potrivit el mundo.

Alerta a fost dată de o agentă a Poliției Naționale, aflată în afara serviciului, care a fost profund afectată de scenă și a avut ulterior nevoie de sprijin psihologic.

Echipajele de urgență ale SUMMA 112 au ajuns rapid la fața locului și l-au găsit pe băiat în stop cardiorespirator, cu răni grave la nivelul toracelui, gâtului și spatelui. Medicii au reușit să îl resusciteze și să îl stabilizeze, apoi l-au transportat de urgență cu elicopterul la Spitalul 12 de Octubre Madrid. În ciuda eforturilor depuse, copilul a murit la scurt timp după internare.

Băiatul, pe nume David, era elev în clasa a șasea și locuia împreună cu familia sa în Brunete, o localitate apropiată. Era cunoscut ca un copil activ, care juca fotbal la un club din Villanueva de la Cañada și participa la diverse activități educaționale. Moartea sa a provocat o undă de șoc în comunitate, iar apropiații au transmis un mesaj emoționant: „Al nostru, pentru totdeauna, David!”.

David şi familia sa îl cunoşteau pe criminal

După atac, autorul a fugit de la locul faptei, iar Garda Civilă, împreună cu poliția locală, a declanșat o amplă operațiune de căutare. După câteva ore, suspectul, un tânăr de 23 de ani, a fost localizat și reținut la Spitalul Universitar Rey Juan Carlos, unde ajunsese între timp.

Copii recrutați prin jocuri video pentru a comite crime. Cazul care a șocat Europa: un băiat și-a ucis sora mai mică

Potrivit anchetatorilor, tânărul ar suferi de autism și ar avea un grad de handicap de 70%. Părinții acestuia au declarat că, deși are 23 de ani, „vârsta lui mintală era cea a unui copil de 10 ani” și au explicat că obișnuia să petreacă timp în zona centrului cultural, unde se juca alături de alți minori.

Aceștia au mai povestit că fiul lor era uneori victima unor conflicte cu alți copii, afirmând că „unii îl loveau și îl insultau”, iar el repeta adesea întrebarea: „De ce nu pot să am prieteni?”.

În acest context, David ar fi fost, de fapt, singurul care îl acceptase și încercase să îl integreze în grupul său de prieteni. „El doar a vrut să îl includă printre prietenii lui. Și uite cum s-a terminat”, a povestit un băiat care cunoştea atât victima, cât şi criminalul.

În același timp, părinții au transmis un mesaj de condoleanțe familiei copilului ucis: „Vrem să îi spunem familiei că ne pare foarte rău și vrem să le cerem iertare. Ei îl cunoșteau pe fiul meu”.

De partea cealaltă, însă, mai mulți părinți susțin că tânărul era cunoscut pentru comportamente dificile și că, în trecut, ar fi arătat cuțite altor copii.

Şi mama lui David afirmă că suspectul era „obsedat” de fiul ei și că îi ceruse anterior să stea departe de el, după ce fiul ei povestise că tânărul de 23 de ani „vrea să fie iubitul meu sau ceva de genul ăsta” şi scrisese inițialele lor pe pereții primăriei.

Mesaje oficiale de condoleanţe

Tragedia a generat reacții puternice în comunitatea locală. Primăria din Villanueva de la Cañada a declarat doliu și a suspendat toate evenimentele publice, transmițând un mesaj de solidaritate:

„Reiterăm sprijinul nostru pentru familia minorului decedat și facem apel la responsabilitatea și calmul tuturor cetățenilor în aceste momente dificile”, au transmis reprezentanţii Primăriei.

Totodată, în cadrul ceremoniei de comemorare, primarul Luis Partida a descris ziua ca fiind „cea mai grea zi din viața sa ca primar”, în timp ce familia copilului a ridicat întrebări legate de modul în care a fost gestionată situația suspectului, întrebând: „De ce nu era internat într-un spital agresorul?”.

„Regretăm profund uciderea acestui copil în Villanueva de la Cañada și transmitem condoleanțele noastre familiei sale. De asemenea, le transmitem încurajarea și aprecierea noastră întregii echipe SUMMA 112 pentru această intervenție și pentru lupta lor neobosită pentru viață”, a transmis şi președinta Comunității Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Românii nu protestează din cauza taxelor, a inflației sau a sărăciei, dar se inflamează când vine vorba de justiție. Doi sociologi explică fenomenul paradoxal, pentru Gândul
gandul.ro
image
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
mediafax.ro
image
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit într-un accident cumplit de mașină împreună cu tatăl său
fanatik.ro
image
Combinațiile periculoase de mâncăruri la masa de Paște. Roxana Bălan, nutriționist: „Organismul le tolerează cu greu după post”
libertatea.ro
image
Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării îl critică pe Donald Trump
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Răzvan Lucescu a luat decizia, imediat după înmormântarea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Alertă sanitară: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, depistate de inspectorii ANSVSA
observatornews.ro
image
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
cancan.ro
image
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
newsweek.ro
image
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
prosport.ro
image
Japonia a pornit centrala care face curent din apă dulce și apă sărată, iar energia curge non-stop
playtech.ro
image
El este jucătorul pe care Mircea Lucescu l-a evitat mereu. „Mai bine mă întâlnesc în pădure, cu un urs însângerat, decât cu el’
fanatik.ro
image
Ce salariu va avea noul procuror general Cristina Chiriac - Cumul de sporuri pentru condiții grele, confidențialitate, risc și suprasolicitare neuropsihică în 2026
ziare.com
image
Arbeloa, OUT! Lovitură de proporții: antrenor pentru Real Madrid
digisport.ro
image
FOTO Apariție surpriză a lui Nicușor Dan, alături de doi PSD-iști, la o mănăstire: „Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie”
stiripesurse.ro
image
Alegeri în Ungaria: Thriller geopolitic într-o țară cât 2% din UE
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Sâmbăta Mare 2026. Ce este bine să faci și ce nu în ziua dinaintea Paștelui
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Subteranele metroului se pregătesc de război. Click! a intrat în „uzina de supraviețuire” de la Eroilor
click.ro
image
Valentin Sanfira, surprins în Thailanda cu o tânără misterioasă după divorț. Cu cine a înlocuit-o pe Codruța Filip
click.ro
image
Câți bani scot din buzunare vedetele pentru un plin de benzină. Ce ne spun bărbații din showbiz: „Nu fac plinul cu ochii deschiși”
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
