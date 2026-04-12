Video Detalii șocante în cazul băiatului român de 11 ani, omorât în Spania. Agresorul a ajuns acasă și le-a spus părinților: „Trebuie să ne rugăm pentru David”

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul băiatului român de 11 ani ucis în Spania: presupusul agresor s-a întors acasă plin de sânge și le-a spus părinților: „Trebuie să ne rugăm pentru David”.

Ancheta privind crima care a îngrozit localitatea Villanueva de la Cañada, în apropiere de Madrid, continuă să scoată la iveală informații tulburătoare despre comportamentul ucigașului imediat după atac.

Potrivit El Mundo, tânărul de 23 de ani, de origine peruană, ar fi ajuns la locuința unei rude la scurt timp după comiterea faptei, având hainele pline de sânge și fiind vizibil dezorientat. În acel moment, acesta le-ar fi spus membrilor familiei: „Trebuie să ne rugăm pentru David”.

Rudele ar fi crezut inițial că tânărul suferă un episod medical sever, posibil o criză epileptică sau psihotică, având în vedere istoricul său de tulburare din spectrul autist și episoade de autovătămare. Prin urmare, părinții l-au dus de urgență la spital.

Ajuns la Spitalul Rey Juan Carlos din Madrid, familia a alertat autoritățile după ce a aflat că acesta era căutat în legătură cu uciderea băiatului român de 11 ani.

Suspectul a fost reținut și internat sub supraveghere într-o secție de psihiatrie.

Crima a avut loc joi după-amiază, într-un centru cultural din Villanueva de la Cañada, unde copilul ieșise de la ora de engleză. Ancheta arată că acesta a fost urmărit până în zona toaletelor, unde a fost atacat cu un cuțit și a suferit multiple răni.

Echipajele de urgență ale SUMMA 112 au ajuns rapid la fața locului și l-au găsit pe băiat în stop cardiorespirator, cu răni grave la nivelul toracelui, gâtului și spatelui. Medicii au reușit să îl resusciteze și să îl stabilizeze, apoi l-au transportat de urgență cu elicopterul la Spitalul 12 de Octubre Madrid. În ciuda eforturilor depuse, copilul a murit la scurt timp după internare.

Agresorul era obsedat de copilul de 11 ani

Mai mulți vecini îl descriu pe suspect ca pe un „singuratic”, spunând că nu avea prieteni și că își plimba frecvent câinele. Unele familii din zonă susțin că își avertizaseră copiii să nu intre în contact cu el, din cauza unui comportament considerat tulburător.

Totodată, martori afirmă că tânărul ar fi realizat recent desene „ciudate” și ar fi lăsat mesaje ascunse în spații publice din oraș, unele dintre acestea fiind analizate de anchetatori. Unul dintre mesaje ar fi conținut fraza: „Nu vreau să fiu o povară, nu vreau să-mi rănesc prietenii și să-i fac să țipe din nou la mine așa”.

Conform mai multor mărturii, acesta ar fi manifestat și o presupusă obsesie față de victimă, susținând că băiatul de 11 ani ar fi fost „iubitul său”, fapt care ar fi îngrijorat familia copilului, cerându-i să păstreze distanța.

În plus, ar fi existat informații potrivit cărora deținea o listă cu numele mai multor copii pe care i-ar fi putut viza.

David, în vârstă de 11 ani, era cel mai mare dintre trei frați ai săi. Este descris de apropiați ca un copil „fericit”, „zâmbitor” și „vesel”, foarte iubit atât la școală, cât și în mediul sportiv.

Pasionat de șah și portar la o echipă de juniori, David jucas la Brunete și era în prezent component al echipei locale.

În semn de omagiu, Federația de Fotbal din Madrid a ținut un moment de reculegere la toate meciurile din weekend.

„Copiii sunt devastați. Le-am explicat ce s-a întâmplat cât am putut de bine, dar nu înțeleg. Pentru ei, este de neconceput”, a declarat tatăl unui alt copil din comunitate.

Autoritățile spaniole continuă investigațiile pentru stabilirea exactă a circumstanțelor tragediei și pentru găsirea armei folosite în atac.