Cine era șoferul român de TIR înjunghiat mortal în Italia. Tânărul devenise recent tată

Ionut, şoferul român de TIR ucis de un conaţional, duminică, 11 octombrie, în Italia, îşi întemeiase recent o familie şi devenise tată. Autopsia va fi efectuată marți, octombrie.

Ionut, în vârstă de 32 de ani, a fost victima unei crime violente săvârşite în noaptea de sâmbătă spre duminică, în parcarea pentru camioane din Piața 1 Mai din sudul localităţii Bolzano. Şoferul de camion a fost atacat cu mai multe lovituri de cuțit, suspectul principal fiind tot un român, Iulian Alin Brujan, în vârstă de 47 de ani, şi el șofer de camion.

Victima a lăsat în urmă, în România, o familie tânără, soţia sa și un copil de un an, potrivit publicaţiei Alto Adige, citată de Südtirol News. Și presupusul autor al crimei este căsătorit și are copii.

De altfel, în fotografiile postate de Ionut pe pagina sa de de Facebook, tânărul a fost surprins alături de soţie şi copilul său mic, în ipostaze fericite din viaţa lor.

Anchetele efectuate până în prezent de poliția italiană arată că, puțin înainte de ora unu noaptea, a avut loc o altercație între cei doi bărbați. Conform declarațiilor martorilor, cei doi petrecuseră seara precedentă împreună cu alți șoferi, în parcare, ascultând muzică, discutând și consumând câteva beri. Victima si agresorul avuseseră o ceartă în după-amiaza respectivă, însă conflictul părea rezolvat până la momentul crimei.

Mai mulți martori au auzit brusc strigăte puternice și țipete de ajutor din zona standului de fast-food închis „Snack Point Walter”.

„M-am uitat pe fereastră și am putut să văd victima. Striga și a făcut câțiva pași înainte de a se prăbuși. Am sunat imediat la numărul de urgență”, a declarat unul dintre martorii oculari.

Câteva minute mai târziu, echipajele de intervenție l-au găsit pe bărbatul de 32 de ani grav pe jos, cu o rană prin înjunghiere în zona axilei stângi. În ciuda încercărilor imediate de resuscitare, medicul prezent la locul incidentului nu a putut decât să constate decesul.

Suspectul ar fi fugit cu camionul imediat după altercație, când atenția celorlalți şoferi era îndreptată asupra victimei, potrivit sursei citate.

În urma informațiilor furnizate de martori și analizării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, suspectul a fost oprit de o patrulă a poliției rutiere în jurul orei 3:25 pe banda nordică a autostrăzii Brenner, lângă Laimburg. În cabina șoferului, anchetatorii au găsit haine pătate cu sânge, care au fost confiscate. În plus, bărbatul de 47 de ani avea urme de sânge pe corp.

Alin Brujan, interogat de anchetatori

Alin Brujan a fost dus la secția de poliție din Bolzano, unde a fost interogat de procurorul de serviciu. Bărbatul ar fi refuzat însă să le spună ce s-a întâmplat. Potrivit unor surse apropiate anchetei, conflictul ar fi avut motive banale, care sunt în curs de investigare.

Audierea pentru confirmarea arestării bărbatului de 47 de ani va avea loc în zilele următoare. Potrivit procuraturii, suspectul este acuzat de omor cu circumstanțe agravante, notează sursa citată.

Autopsia va fi efectuată marți.

Amintim că, în septembrie, un român în vârstă de 38 de ani a fost găsit mort într-un depozit aflat la periferia localității Colico, în provincia Lecco, pe malul unui lac din Italia.