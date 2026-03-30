Un român din Austria a furat de la două bătrâne pe care le îngrijea. Cum și-a motivat fapta

Un român care lucra ca îngrijitor în Austria a recunoscut în fața Tribunalului din Feldkirch că a furat de la două femei aflate în îngrijirea sa, dintre care una suferă de demență.

Potrivit Heute, bărbatul, în vârstă de 58 de ani, este acuzat că a profitat de această situație și a sustras mai multe bunuri de valoare. A furat și de la o a doua femeie, folosind aceeași metodă, după ce a obținut acces la o cutie de bijuterii cu o cheie obținută ilegal.

„Vreau doar să fiu lăsat în pace”, a declarat bărbatul în timpul audierii. El a recunoscut furturile, dar s-a plâns că nu a fost plătit corect.

A susținut că ar fi trebuit să primească 95 de euro pe zi pentru 28 de zile de muncă, însă în realitate ar fi lucrat 35 de zile, după care a fost concediat.

Alte acuzații de hărțuire sexuală au fost retrase, după ce testele de sânge nu au confirmat existența unor dovezi, potrivit publicației „Vorarlberg Online”.

Instanța l-a condamnat pe român la cinci luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi de 800 de euro.

Majoritatea bunurilor furate au fost restituite victimelor, însă bărbatul mai are de achitat 105 euro. Recunoașterea faptelor și lipsa antecedentelor penale au fost considerate circumstanțe atenuante. Decizia nu este definitivă.