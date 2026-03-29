A păcălit un pensionar timp de 11 ani și i-a luat 1,5 milioane de lei. Decizia instanței

Un bărbat din Cluj a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare, după ce a înșelat un pensionar timp de 11 ani, provocându-i un prejudiciu de aproape 1,5 milioane de lei.

Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Cluj, care a dispus, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, și obligarea inculpatului la restituirea integrală a sumei, precum și plata a 100.000 de lei daune morale către victimă.

Potrivit anchetatorilor, frauda a început în urmă cu mai bine de un deceniu, când bărbatul, în prezent în vârstă de 49 de ani, s-a prezentat drept angajat al unei bănci. El a reușit să câștige încrederea unui pensionar de 70 de ani, căruia i-a promis câștiguri consistente din investiții fictive.

În realitate, banii nu erau investiți nicăieri. Individul își convingea victima să îi ofere sume de bani în mod repetat, folosind diverse pretexte și scenarii bine puse la punct. Pentru a-și susține povestea, acesta utiliza identități false și chiar simula apeluri de tip „robot bancar”, pentru a părea credibil.

Cazul a ieșit la iveală după ce fiica victimei a aflat despre situație și a sesizat autoritățile. În urma investigațiilor, polițiștii au efectuat percheziții la locuința suspectului în luna mai a anului trecut, moment în care acesta a fost reținut și ulterior arestat preventiv.

Magistrații au decis condamnarea definitivă a bărbatului pentru înșelăciune în formă continuată. În plus față de pedeapsa privativă de libertate, instanța a stabilit ca acesta să returneze integral prejudiciul și să achite daune morale pentru suferința provocată victimei.