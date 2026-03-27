Cum a fost prins un șofer român de TIR după ce a păcălit taxele de drum de 13.000 euro în Franța

Un șofer român de camion a fost arestat în Franța după ce a fraudat sistemul de taxare de pe autostrăzi cu peste 13.000 de euro, folosind o metodă ingenioasă pentru a evita plata.

Bărbatul a fost oprit pe Autostrada A9, în localitatea Loupian, fiind suspectat de fraudă, potrivit France Bleu.

Potrivit anchetatorilor, românul își ascundea plăcuța de înmatriculare înainte de a ajunge la punctele de taxare, astfel încât camerele nu puteau înregistra intrarea sa pe autostradă. Ulterior, la ieșire, apela sistemul automat și pretindea că a pierdut tichetul, declarând că a intrat de la cea mai apropiată stație.

Prin această metodă, șoferul plătea de fiecare dată cea mai mică taxă posibilă.

Schema a fost repetată de nu mai puțin de 144 de ori, prejudiciul total depășind 13.000 de euro.

Frauda a fost descoperită de departamentul antifraudă al Vinci Autoroutes, care a alertat jandarmii specializați în controlul traficului rutier.

Șoferul a fost interceptat după ce a intrat pe autostradă în apropiere de Perpignan, iar în urma investigațiilor s-a stabilit că prima traversare frauduloasă a avut loc în ianuarie 2024.

Bărbatul și-a recunoscut faptele și a fost obligat să achite integral suma datorată către compania de autostrăzi, precum și o amendă de 1.125 de euro, stabilită de tribunalul din Montpellier.