Un român a atacat fără motiv un șofer de autobuz din Dublin. Victima a suferit răni la cap și gât

Un șofer de autobuz a fost atacat de un român cu pumnii și un obiect metalic, lovit în partea din spate a capului, în timpul unui incident „aleatoriu și neprovocat” pe o stradă din centrul Dublinului.

Ionuț Christian Biraz, în vârstă de 39 de ani, a ajuns în Irlanda acum trei luni și nu are un domiciliu stabil. Acesta a fost acuzat de agresiune cauzatoare de vătămări asupra șoferului în vârstă de 63 de ani, care se întorcea acasă după o zi de muncă. Atacul s-a produs marți, 19 august 2025. Românul mai este acuzat că a folosit un obiect metalic în timpul atacului, relatează Irish Times.

Ionuț Christian Biraz a fost refuzat pentru eliberare pe cauțiune după ce a apărut în fața judecătorului. Motivele refuzului au fost riscul de fugă, lipsa legăturilor cu statul, gravitatea faptei și siguranța publică.

Conform poliției, atacatorul a folosit un obiect metalic de aproximativ 30 cm pentru a lovi victima din spate, care a căzut la pământ. Mai multe persoane erau pe stradă în acel moment, iar poliția se afla în apropiere.

Victima a suferit răni la cap și gât, pe lângă trauma emoțională puternică. Obiectul folosit a fost confiscat, iar poliția a fost nevoită să folosească spray cu piper pentru a-l reține pe atacator.

Procurorii pot aduce și alte acuzații, iar cazul urmează să fie recomandat spre judecare la Circuit Court, care poate aplica pedepse mai mari.

Ionuț Christian Biraz a beneficiat de un interpret și asistență juridică și i s-a recomandat îngrijire medicală în custodie.