search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, posibil candidat la șefia ministerului Educației. Cine este Mihai Dimian

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan pare să fi găsit un posibil candidat pentru funcția de ministru, după două luni în care portofoliul Ministerului Educației a rămas vacant. Este vorba despre Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Mihai Dimian. FOTO: Facebook/Mihai Dimian
Mihai Dimian. FOTO: Facebook/Mihai Dimian

Mihai Dimian a discutat despre situația educației și despre posibilitatea de a prelua portofoliul în cadrul unui interviu acordat Antena 3 CNN, evitând să confirme oficial propunerea prim-ministrului.

„Am discutat cu domnul premier în legătură cu bugetul educației”, a declarat Dimian. Întrebat dacă i-a fost propus să preia funcția de ministru al Educației, acesta a precizat:

„Dumnealui va nominaliza și poate să vă răspundă la astfel de întrebări. (...) Eu am studiat în Franța, am luat doctoratul în Statele Unite, am fost profesor, am fost cercetător la Institutul Max Planck și profesor universitar în capita SUA. Am revenit în România pentru a încerca să îmi ofer expertiza și experiența tineritor de aici. O fac de la Suceava, încerc să dezvolt. Drept urmare, dacă pot să fac ceva pentru educație, și fac destul de multe, pot să o fac în continuare.”

Candidatul a răspuns și la întrebarea dacă ar evita provocările funcției: „Eu vă dau un exemplu, dar sunt multiple alte xemple pe care vi le pot da că provocările nu au fost niciodată o problemă pentru mine.”

În ceea ce privește presupusa apropiere de PSD, Mihai Dimian a negat orice afiliere politică:

„Nu sunt și nu am fost membru al niciunui partid politic. Colaborez cu reprezentanții comunității, indiferent de culoarea politică. În momentul de față, președinte al CJ Suceava este un lider PSD, George Șoldan. Colaborez cu dumnealui, dar și cu președintele CJ Botoșani, domnul Iftime, care este lider PNL.”

Dimian ar fi al 34-lea ministru al Educației din ultimii 35 de ani. Portofoliul Ministerului Educației a fost ocupat interimar de premierul Ilie Bolojan timp de peste 40 de zile, după demisia lui Daniel David.

Cine este Mihai Dimian, viitorul posibil ministru al Educației

Mihai Dimian ocupă funcția de rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din februarie 2024. Anterior, între 2012 și 2024, a fost prorector al universității, coordonând activitatea de cercetare științifică, iar în 2018 a asigurat interimatul funcției de rector în perioada în care prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost ministru al Educației. În 2021, Dimian a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Suceava, relatează presa locală.

Născut în Onești, Mihai Dimian are 51 de ani, este căsătorit și are un copil. Este licențiat în Matematică (1993-1997) și Fizică (1997-2001) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și deține un masterat în Sisteme Dinamice și Mecanică Teoretică la aceeași universitate.

A obținut titlul de doctor în Inginerie Electrică / Electronică la Universitatea Maryland, College Park, SUA (2001-2005).

Și-a început cariera academică ca cercetător asistent la Universitatea Versailles St. Quentin, Franța (2001), apoi la Universitatea Maryland, SUA (2002–2005) și la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate, Germania (2005–2006). Din 2007 activează la Universitatea din Suceava.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: De aici vine perversitatea
gandul.ro
image
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite
mediafax.ro
image
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a întâmplat între mămica din Bacău și răpitoare: „E o nebunie să credem”
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Dragobetele 2026, cel mai costisitor din ultimii ani. Cu cât s-au scumpit cadourile şi ieşirile în oraş
observatornews.ro
image
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Județele din România cu salarii la limita supraviețuirii. Unde este cel mai greu să trăiești din venitul lunar
playtech.ro
image
Ce noroc pe Marius Șumudică! Ar fi o lovitură în Arabia! Anunț exploziv în presa saudită
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Stenograme BOMBĂ din dosarul Rominei Gingașu Ferrari: ‘E bună la corp, are forme chiar mişto”...COLOSAL ce urmează!
romaniatv.net
image
Răsturnare privind achiziția magazinelor La Cocoș! Condiția esențială impusă nemților
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea