Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, posibil candidat la șefia ministerului Educației. Cine este Mihai Dimian

Premierul Ilie Bolojan pare să fi găsit un posibil candidat pentru funcția de ministru, după două luni în care portofoliul Ministerului Educației a rămas vacant. Este vorba despre Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Mihai Dimian a discutat despre situația educației și despre posibilitatea de a prelua portofoliul în cadrul unui interviu acordat Antena 3 CNN, evitând să confirme oficial propunerea prim-ministrului.

„Am discutat cu domnul premier în legătură cu bugetul educației”, a declarat Dimian. Întrebat dacă i-a fost propus să preia funcția de ministru al Educației, acesta a precizat:

„Dumnealui va nominaliza și poate să vă răspundă la astfel de întrebări. (...) Eu am studiat în Franța, am luat doctoratul în Statele Unite, am fost profesor, am fost cercetător la Institutul Max Planck și profesor universitar în capita SUA. Am revenit în România pentru a încerca să îmi ofer expertiza și experiența tineritor de aici. O fac de la Suceava, încerc să dezvolt. Drept urmare, dacă pot să fac ceva pentru educație, și fac destul de multe, pot să o fac în continuare.”

Candidatul a răspuns și la întrebarea dacă ar evita provocările funcției: „Eu vă dau un exemplu, dar sunt multiple alte xemple pe care vi le pot da că provocările nu au fost niciodată o problemă pentru mine.”

În ceea ce privește presupusa apropiere de PSD, Mihai Dimian a negat orice afiliere politică:

„Nu sunt și nu am fost membru al niciunui partid politic. Colaborez cu reprezentanții comunității, indiferent de culoarea politică. În momentul de față, președinte al CJ Suceava este un lider PSD, George Șoldan. Colaborez cu dumnealui, dar și cu președintele CJ Botoșani, domnul Iftime, care este lider PNL.”

Dimian ar fi al 34-lea ministru al Educației din ultimii 35 de ani. Portofoliul Ministerului Educației a fost ocupat interimar de premierul Ilie Bolojan timp de peste 40 de zile, după demisia lui Daniel David.

Cine este Mihai Dimian, viitorul posibil ministru al Educației

Mihai Dimian ocupă funcția de rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din februarie 2024. Anterior, între 2012 și 2024, a fost prorector al universității, coordonând activitatea de cercetare științifică, iar în 2018 a asigurat interimatul funcției de rector în perioada în care prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost ministru al Educației. În 2021, Dimian a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Suceava, relatează presa locală.

Născut în Onești, Mihai Dimian are 51 de ani, este căsătorit și are un copil. Este licențiat în Matematică (1993-1997) și Fizică (1997-2001) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și deține un masterat în Sisteme Dinamice și Mecanică Teoretică la aceeași universitate.

A obținut titlul de doctor în Inginerie Electrică / Electronică la Universitatea Maryland, College Park, SUA (2001-2005).

Și-a început cariera academică ca cercetător asistent la Universitatea Versailles St. Quentin, Franța (2001), apoi la Universitatea Maryland, SUA (2002–2005) și la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate, Germania (2005–2006). Din 2007 activează la Universitatea din Suceava.