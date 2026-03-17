Dopaj sangvin în tenisul mondial. Un jucător australian cu trecut de scandalagiu în circuit a fost suspendat 4 ani de către ITIA

Marinko Matosevic a fost suspendat pentru 4 ani de către ITIA, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului. Fostul jucător de tenis australian, clasat pe locul 39 mondial în 2013 și devenit ulterior antrenor, a fost găsit vinovat pentru cinci încălcări ale regulilor antidoping comise între 2018 și 2020.

Capetele de acuzare includ utilizarea, în timp ce era încă jucător activ, a unei metode interzise de dopaj sanguin, implicarea în dopajul sanguin a unui alt jucător, consilierea altor sportivi cu privire la modul de evitare a testării și utilizarea și deținerea substanței interzise.

În timpul procedurii, Matosevic a negat inițial toate acuzațiile, însă a recunoscut ulterior unele dintre ele în declarații date presei, ocazie cu care a atacat ITIA: „Sunt anchetat încă de la turneul de la Roma din 2024 și, deși nu există dovezi, am decis să mă împac și să recunosc totul. Întregul proces este corupt și lipsit de credibilitate. Se folosesc metode discutabile. Acuzațiile împotriva mea sunt ridicole”.

I-a răsturnat sticlele cu apă lui Nadal

Pe lângă suspendarea de 4 ani, rezultatele și premiile sale în bani de la turneele challenger de la Morelos și Indian Wells din februarie 2018, perioada în care a avut loc încălcarea privind dopajul sanguin, au fost anulate. Suspendarea se va încheia pe 15 martie 2030.

În această perioadă, Matosevic nu va putea juca, antrena sau participa la niciun eveniment sau activitate de tenis autorizată sau organizată de membrii ITIA. De-a lungul carierei, Matosevic a fost remarcat nu atât pentru rezultate remarcabile, cât pentru incidentele produse, unele scandaloase.

Un eveniment cunoscut a avut loc Masters-ul de la Monte Carlo 2013, când, în timpul unui schimb de teren la meciul său împotriva lui Rafael Nadal, australianul a răsturnat în mod intenționat sticlele de apă ale spaniolului, care erau, ca întotdeauna, plasate meticulos în fața băncii de rezervă. Un gest provocator, însă, care nu a avut niciun efect asupra numărului 1 mondial de atunci. Nadal i-a răspuns cu un zâmbet.