Nicușor Dan, discuție cu Ilie Bolojan înainte de vizita la Bruxelles: România va putea accesa fonduri europene prin noul mecanism EastInvest

Nicușor Dan a anunțat că a avut o discuție aplicată cu premierul Ilie Bolojan, înaintea vizitei acestuia la Bruxelles, unde urmează să fie semnată Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest.

Noul instrument european va pune la dispoziție aproximativ 20 de miliarde de euro pentru nouă state membre ale Uniunii Europene aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, având ca obiectiv contracararea efectelor economice și de securitate cauzate de război.

România se numără printre țările eligibile pentru aceste finanțări, iar fondurile ar urma să fie folosite pentru stimularea investițiilor în sud-estul țării, în special în Moldova, regiunea Dunării și zona Mării Negre.

În cadrul discuției, Nicușor Dan a precizat că un alt subiect important a fost implementarea Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acesta a subliniat că România are nevoie de resursele europene pentru a traversa actuala perioadă economică dificilă și pentru a susține o creștere economică durabilă.

„România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.