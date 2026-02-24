Premierul Bolojan, la împlinirea a 4 ani de război: „Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe”

Guvernul României îşi exprimă sprijinul şi solidaritatea faţă de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate şi pace, afirmă prim-ministrul Ilie Bolojan în mesajul transmis la împlinirea a patru ani de război în Ucraina.

”Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanşarea de către Rusia a războiului său brutal şi neprovocat şi a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României îşi exprimă sprijinul şi solidaritatea faţă de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate şi pace”, declară premierul.

Ilie Bolojan remarcă faptul că ”rezistenţa Ucrainei este esenţială pentru securitatea întregii Europe”.

Anul trecut, când s-au împlinit trei ani de război în Ucraina, Ilie Bolojan era președintele interimar al României și a subliniat în cadrul intervenției sale, prin videoconferință, că România a fost alături de Ucraina de la începutul invaziei ruse.

”Securitatea Ucrainei este esențială atât pentru România, cât și pentru întregul continent european. În aceste momente de cumpănă, în care se discută despre eforturile de pace, trebuie să continuăm sprijinul pentru Ucraina, nu numai acum, ci și în etapele care vor urma în procesul de pace și cel de reconstrucție”, spunea anul trecut Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în format videoconferinţă, la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing, la ora 13:00, Palatul Cotroceni, a informat Administraţia Prezidenţială.

Today in Kyiv, a meeting of the Coalition of the Willing and the “Ukraine – Nordic and Baltic Countries” summit will take place.Leaders of the Nordic-Baltic Eight, Estonia, Latvia, Iceland, Finland, Denmark, Sweden, and Norway, have already arrived, along with Croatia.The… pic.twitter.com/5rhoGWtZof — Visegrád 24 (@visegrad24) February 24, 2026

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un mesaj video postat marţi dimineaţă, când se împlinesc patru ani de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reuşit să-şi atingă obiectivele de război şi nu a învins poporul ucrainean şi dă asigurări că, prin rezistenţa sa, Ucraina şi-a dobândit dreptul la o pace „puternică, demnă şi durabilă”.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în decursul celor patru ani de când Rusia şi-a început invazia la scară largă a Ucrainei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate şi susţinere.