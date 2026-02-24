„Un Singur București”: Consilierul onorific al premierului propune comasarea Ilfovului cu Capitala prin referendum

Un consilier onorific al premierului Ilie Bolojan propune organizarea unui referendum în județul Ilfov pentru o schimbare majoră de organizare administrativă: asimilarea județului în București și crearea unei administrații unice pentru întreaga zonă metropolitană.

Vlad Gheorghe a declarat că un astfel de referendum ar trebui să vizeze direct reorganizarea administrativă și nu teme secundare, susținând ideea unui „Un Singur București”. „Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur București, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”, a afirmat acesta.

Critici privind modul de autorizare a construcțiilor

În mesajul său public, consilierul a apreciat decizia Consiliului Județean Ilfov de a suspenda temporar emiterea autorizațiilor de construire, însă a atras atenția că problema reală nu este oprirea autorizațiilor, ci modul în care acestea sunt acordate. Potrivit lui, procesul este adesea haotic, lipsit de coordonare și influențat de numeroase interese imobiliare.

Ca soluție, Vlad Gheorghe a propus introducerea unui sistem electronic centralizat de autorizare pentru întreg Bucureștiul metropolitan, bazat pe reguli unice, coordonare și transparență.

„Un referendum pe aceste teme – unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire – ar fi extrem de util”, a subliniat el.

Argumente economice și administrative

Consilierul a mai susținut că desființarea Consiliului Județean Ilfov ar putea genera economii importante la buget, fonduri care, în opinia sa, ar putea fi direcționate direct către lucrări de infrastructură, precum asfaltarea și deszăpezirea străzilor.

Totodată, extinderea administrativă a Bucureștiului ar reduce birocrația și ar elimina o parte dintre structurile considerate inutile, inclusiv organismele de cooperare dintre Capitală și Ilfov. În același context, el a criticat și influența unor lideri locali, despre care spune că ar amenința blocarea proiectelor majore ale orașului pentru interese financiare proprii.