Ilie Bolojan, care a preluat interimatul la Educație, a anunţat când va fi numit un nou ministru

Ilie Bolojan, care a preluat interimatul la Ministerul Educației, a anunțat când va veni Guvernul cu o propunere pentru un nou ministru, care să preia portofoliul și să continue activitatea în domeniul educației, inclusiv pregătirea bugetului și gestionarea reformelor necesare în sistem.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu acordat marţi, 13 ianuarie, pentru TVR1, că demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, s-a suprapus cu perioada de sărbători, ceea ce a determinat Guvernul să opteze, momentan, pentru varianta clasică de interimat, în locul unei schimbări rapide.

„Demisia domnului ministru David s-a suprapus cu perioada de final de an, deci cu partea de sărbători. Aveam două posibilităţi: să găsim o formulă rapidă sau să recurgem la varianta clasică, existând un interimat. Am mers pe această a doua variantă, în aşa fel încât până la sfârşitul acestei luni să venim cu o propunere pentru un ministru care să preia acest portofoliu al educaţiei, în aşa fel încât împreună cu ceilalţi colegi din guvern să poată lucra la pregătirea bugetului care ar urma să fie adoptat în a doua jumătate a lunii februarie”, a precizat premierul.

Bolojan a subliniat că viitorul ministru ar putea fi fie un tehnocrat, fie un om politic, iar conducerea PNL va analiza variantele înainte de a face o propunere oficială.

„În aceşti ani dificili nu este foarte uşor să ai responsabilităţi ale unor domenii care au trecut prin restructurări, cum a fost cel al educaţiei, şi în care ai responsabilităţi principale, de deciziile tale uneori depinzând zeci de mii de oameni care lucrează în aceste sisteme sau şi mai mulţi. Dar convingerea mea este că vom găsi o propunere bună, în aşa fel încât un om care are o autoritate să preia acest portofoliu important pentru viitorul ţării noastre”, a explicat Ilie Bolojan, care i-a mulţumit lui Daniel David pentru activitatea sa și pentru efortul depus, subliniind dificultățile funcției de ministru în această perioadă.

„În momentul în care ajungi ministru sau premier şi vii cu o autoritate, cum a venit şi domnul David, practic îţi pui credibilitatea la bătaie, anii de muncă în care ţi-ai format o anumită imagine, iar în condiţiile în care trebuie să iei măsuri care nu sună bine – aşa cum am fost noi puşi în situaţia să facem anul trecut – rişti ca această credibilitate să îţi fie afectată. Dar nu pentru că ai făcut ceva nelalocul lui, ci pentru că ai venit ministru într-un moment care nu este foarte potrivit, când datorită deficitelor foarte mari în care am ajuns, e nevoie să corectezi lucruri, să faci economii şi să reaşezi lucrurile într-o altă dinamică. Asta a făcut şi domnul ministru David”, a mai spus premierul.