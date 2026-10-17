Un proiect care ar putea interzice ChatGPT pentru spețe juridice stârnește controverse. Antreprenor: „Un monopol absolut”

Un nou proiect legislativ înregistrat în Senatul României stârnește indignare prin modificările care oferă avocaților un monopol asupra redactării actelor și a consultanței juridice. Antreprenorul Radu Sebastian Amariei spune că proiectul urmărește îmbogățirea avocaților, prin impunerea de „taxe de protecție”.

Lege privind monopolul avocaților Foto: Shutterstock

O propunere legislativă care își propune să actualizeze cadrul exercitării profesiei de avocat și urmărește, așa cum spune în expunerea de motive, ca ”pregătirea profesională, independența, confidențialitatea, răspunderea și identificarea clara a avocatului sa rămână garanții efective în condițiile actuale de exercitare a profesiei” stârnește rumoare în mediul de afaceri (propunerea legislativă poate fi citită AICI).

Un antreprenor acuză că parlamentarii avocați vor să pună monopol și să transforme în infracțiune penală tot ce mișcă în zona de acte, firme și tehnologie.

„Când vezi că PSD, PNL, USR și AUR își dau mâna frățește și cer „procedură de urgență” în Senat (proiectul Bp 563/2026), știi sigur că urmează o mare țeapă pentru noi toți. Mai exact, parlamentarii-avocați din toate partidele s-au gândit să își voteze prin lege un monopol absolut și să transforme în infracțiune penală cam tot ce mișcă în zona de acte, firme și tehnologie”, scrie Radu Sebastian Amarie pe pagina de Facebook.

El a luat la puricat proiectul și a descoperit probleme pe care vrea să le aducă în fața atenției publice. Le și enumeră.

”- Adio ChatGPT, Claude sau platforme online pentru spețe juridice: Orice sfat juridic adaptat la o situație concretă devine rezervat exclusiv avocaților, „indiferent de mijlocul sau tehnologia utilizată”. Ai o problemă și întrebi un AI ce drepturi ai în situația ta? Sau folosești un generator automat de contracte pe net? Tocmai a devenit ilegal.

- Orice contract scris sau act adițional trebuie făcut de avocat: Modifică Codul Civil (Art. 1241–1243) ca să spună că orice contract pentru care legea cere formă scrisă „se întocmește de avocat”. Asta include contractele individuale de muncă, fiecare act adițional de mărire de salariu, contracte de închiriere/arendă, asigurări sau acte de înființare a unei firme. Contractul rămâne valabil, dar dacă te ajută altcineva să-l redactezi (contabilul, HR-ul, o platformă online), persoana aia comite o infracțiune!

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- Contabilii, firmele de înființări SRL-uri și bancherii, scoși în decor: Toate actele firmelor și ale ONG-urilor la Registrul Comerțului, plățile de tip escrow, recuperarea datoriilor, arbitrajul sau chiar rolul de executor testamentar devin, peste noapte, monopol strict de avocat.

- Cenzură pe internet în 5 zile: UNBR (Uniunea Barourilor) primește dreptul să ceară în instanță ștergerea de pe internet a oricărui site, aplicație sau platformă care le face „concurență”, cu prim termen de judecată în maximum 5 zile și hotărâre executorie pe loc!

- Până la 3 ani de închisoare pentru „context”: Dacă ai un site sau o aplicație care folosește cuvântul „avocat” (de exemplu, „Avocatul AI”) sau orice expresie care „prin context” sugerează consultanță juridică, riști între 6 luni și 3 ani de pușcărie”, scrie acesta.

„Vor să ne oblige cu forța legii penale să plătim taxă de protecție”

Radu Sebastian Amariei spune că proiectul urmărește îmbogățirea avocaților.

”Practic, niște oameni care au rămas blocați în secolul trecut văd că inteligența artificială și digitalizarea le amenință comisioanele și vor să ne oblige cu forța legii penale să plătim taxă de protecție la cabinet. Vor ca ei să folosească AI-ul în spate, dar tu să fii obligat să le plătești lor ștampila de 100 de ori mai scump pentru un șablon de contract.

Uitați-vă bine la lista de inițiatori care au semnat mizeria asta cot la cot:

- PSD: Robert Cazanciuc, Titus Corlățean, Ion-Cristinel Rujan, Adriana-Diana Tușa

- PNL: Cătălin-Daniel Fenechiu, Cristian-Augustin Niculescu-Țăgârlaș

- USR: Elena-Simona Spătaru

- AUR: Constantin-Ciprian Iacob, Nicolae Vlahu

- PACE: Nadia-Cosmina Cerva”, își încheie poestarea Radu Sebastian Amarie.

USR anunță că nu susține proiectul de lege

Senatorul USR Alexandru Dumitriu a comentat la postarea antreprenorului că partidul din care face parte a decis să își retragă semnătura de pe proiect.

„Joi am avut o ședință a grupului juridic de lucru al USR din Parlament, format din parlamentari USR, în care am analizat proiectul și am hotărât să nu îl susținem. Motivele sunt multiple, inclusiv extinderea excesivă a activităților rezervate avocaților și ambiguitățile care pot genera restricții nejustificate pentru cetățeni și firme. Senatoarea Simona Spătaru își va retrage semnătura de pe proiect. Accesul oamenilor la informație juridică și la instrumente digitale trebuie protejat, iar orice reglementare a profesiei trebuie să servească în primul rând interesul cetățeanului”, a scris Dimitriu în comentariu.