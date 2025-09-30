Video Un polițist de la antidrog este acuzat că furniza informații secrete traficanților. O întreagă grupare a fost distrusă de DIICOT

Au fost făcute 43 de percheziții domiciliare în București, Ilfov și Olt, într-un dosar ce vizează infracțiuni de trafic de droguri de risc și mare risc, constituirea unui grup infracțional organizat, luare și dare de mită, dar și divulgarea de informații nepublice. În caz este implicat și un polițist. Peste 50 de mandate de aducere au fost puse în executare.

Duminică, 28 septembrie, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei, au desfășurat o amplă acțiune pentru destructurarea unei grupări de criminalitate organizată.

Conform unui comunicat al DIICOT, în urma audierilor din 28 și 29 septembrie, 20 de persoane au fost reținute, iar alți 3 inculpați au fost plasați sub control judiciar. Printre cei vizați se află și un agent de poliție judiciară, suspectat că a oferit protecție grupării și a divulgat informații confidențiale despre anchete aflate pe rol.

Grupare extinsă de tip piramidal

Ancheta a arătat că, începând cu aprilie 2024, trei persoane – doi bărbați înrudiți, de 55 și 36 de ani, și agentul de poliție în vârstă de 57 de ani – au pus bazele grupării, având ca scop obținerea unor câștiguri importante din traficul de droguri. Ulterior, alți doi lideri și grupările lor s-au alăturat rețelei, ajungând la o structură piramidală cu aproximativ 30 de membri.

Liderul, un bărbat de 55 de ani, coordona activitatea și chiar și-a format propria celulă de distribuție a drogurilor. Membrii grupării aveau roluri bine delimitate: de la aprovizionare și depozitare, până la porționare, transport și vânzare către consumatori.

Polițistul, rol esențial pentru protejarea rețelei

Anchetatorii susțin că agentul de poliție, aflat în cadrul Serviciului Antidrog, furniza constant informații liderilor grupării. În schimbul unor sume consistente de bani, acesta ar fi divulgat detalii despre anchetele DIICOT, date ale unor acțiuni de amploare, metode speciale de investigație și alte tactici folosite de procurori. Informațiile ar fi permis traficanților să evite flagranturile și să continue activitatea ilegală până în martie 2025.

Droguri, bani și bunuri de lux, confiscate

În urma perchezițiilor, procurorii și polițiștii au descoperit aproximativ 2 kilograme de heroină și cocaină, peste 1000 de comprimate opioide, o armă neletală, obiecte purtând urme de droguri, dar și 3 autoturisme de lux și circa 60.000 de euro în numerar.

De asemenea, mai mulți consumatori care au cumpărat droguri de la membrii rețelei au fost identificați și audiați.

Urmează arestările preventive

Cei 20 de inculpați reținuți vor fi prezentați judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate București, Serviciului Acțiuni Speciale din Poliția Capitalei, Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București.