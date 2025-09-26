Un expert criminolog avertizează că „Registrul traficanţilor de droguri” riscă să fie declarat neconstituțional

Expertul criminolog Vlad Zaha a vorbit, vineri seara, la Medika TV, despre Registrul traficanților de droguri, despre care a spus că este, așa cum spun şi unii polițiști, „cooperativa muncii în zadar”. Potrivit acestuia, nu este exclus ca registrul să fie declarat neconstituțional.

Vlad Zaha a explicat că „marii şi adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului” cu Registrul traficanţilor de droguri, în vreme ce peste 20.000 de oameni sunt puşi să meargă la Poliţie, deşi unii au comis în urmă cu decenii faptele pentru care trebuie să semneze în registru, potrivit News.ro.

„În principiu, ne-am gândi că în acest registru ar fi marii traficanţi, care aduc substanţe în România, care le pun spre vânzare, literalmente indivizi periculoşi. Realitatea este că în registrul nostru din România avem peste 26.000 de persoane, dintre care uriaşa lor majoritate sunt deja reabilitate, sau sunt aproape reabilitate”, a declarat Vlad Zaha.

Epertului criminolog a adăugat:

„Toată lumea credea, inclusiv din domeniul justiţiei, Poliţiei, politicilor publice că acest registru nu va include oamenii care şi-au ispăşit pedepsele pentru că este logic să nu mai mergi la cineva după zeci de ani după ce a ispăşit o faptă şi să îl pui să dea cu subsemnatul la Poliţie, să îi iei amprentele, dacă pleacă mai mult de o săptămână din localitatea de domiciliu să raporteze la Poliţie. Este ilogic să se întâmple aşa ceva. Tocmai aşa s-a operaţionalizat”.