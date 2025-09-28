Video Zeci de percheziții în București, Ilfov și Olt, într-un dosar complex de trafic de droguri de risc, luare și dare de mită și divulgarea informațiilor nepublice

50 de persoane vor fi aduse cu mandat, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, efectuează duminică 43 de percheziții domiciliare în municipiul București și județele Ilfov și Olt.

Oamenii legii au în lucru un dosar într-o cauză privind săvârșirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc luare și dare de mită și divulgarea informațiilor nepublice.

”Vor fi puse în executare peste 50 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate București, luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București”, anunță DIICOT.