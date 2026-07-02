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„Un om deosebit”. Viorel Pașca, premiat de Primăria Oradea în mandatul lui Ilie Bolojan. Cum era lăudat de una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale liderului PNL

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Viorel Pașca, supranumit ani la rând „Bunul Samaritean din Bihor”, a fost premiat de Primăria Oradea în perioada în care municipiul era condus de Ilie Bolojan, fiind prezentat drept unul dintre cei mai implicați voluntari din domeniul social și un sprijin pentru persoanele vulnerabile din județ și din țară.

Viorel Pașca și Arina Moș FOTO: FB/Arina Moș
Viorel Pașca și Arina Moș FOTO: FB/Arina Moș

În cadrul unor evenimente publice organizate în acea perioadă au fost prezenți mai mulți reprezentanți ai administrației locale și ai instituțiilor sociale din județ, printre care Arina Moș, apropiată a lui Ilie Bolojan, pe atunci director al Direcției de Asistență Socială Oradea, precum și Dumitru Țiplea, prefectul județului la acel moment.

În 2020, Direcția de Asistență Socială Oradea a organizat o gală dedicată voluntarilor și persoanelor implicate în activități sociale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației locale, inclusiv prefectul județului și viceprimarul municipiului Oradea de la acea vreme, Florin Birta, actualul edil al orașului, potrivit unui comunicat de presă de la acea dată. 

În cadrul aceleiași gale, Viorel Pașca, liderul Asociației „Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă”, a fost premiat și prezentat drept „îngerul celor oropsiți”, pentru activitatea desfășurată în sprijinul persoanelor vulnerabile.

„«Bunul samaritean din Bihor», așa cum este cunoscut în comunitatea noastră, dar și în țară, dl Viorel Pașca, care este «îngerul celor oropsiți», acordând sprijinul lui necondiționat celor în nevoie”, scrie în comunicatul citat. 

Mai mult, imaginile publice de la eveniment îl surprind pe Viorel Pașca alături de reprezentanți ai administrației locale. 

„Un om deosebit. Mulțumim, domnule Pașca pentru tot ceea ce faceți pentru oamenii necăjiți din Bihor și din țară”, a scris Arina Moș pe rețelele de socializare, alături de o fotografie realizată împreună cu Viorel Pașca.

Viorel Pașca și Arina Moș FOTO: FB/Arina Moș
Viorel Pașca și Arina Moș FOTO: FB/Arina Moș

Aceasta a adăugat și că instituțiile din domeniul social cunoșteau activitatea desfășurată de acesta în județ și în afara lui.

„Noi, cei din asistența socială, știm cât de multe face și pentru Bihor, dar și pentru toți amărâții din țară”, a afirmat Arina Moș.

Viorel Pașca și Arina Moș FOTO: FB/Arina Moș
Viorel Pașca și Arina Moș FOTO: FB/Arina Moș

Ce spune lie Bolojan, despre azilele ilegale din Bihor

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a afirmat, referitor la azilele ilegale din judeţul Bihor unde au fost exploatate sute de victime sub paravanul unei asociaţii umanitare, că ceea ce ştie este din informaţiile publice apărute în cursul zilei de marţi.

Protest la Oradea pentru Viorel Pașca, reținut în dosarul azilelor groazei din Bihor. „Libertate!” și „DIICOT, rușine!”, au strigat manifestanții

„Ştiu ceea ce am văzut astăzi din informaţiile publice. Ştiu că DSU şi Ministerul Muncii au solicitat un ajutor de urgenţă pe care l-am aprobat în această seară, în aşa fel încât persoanele care au fost ridicate de la această asociaţie să fie relocate către instituţii din judeţele limitrofe, în aşa fel încât aceşti oameni să îşi găsească un adăpost, pentru că fără alocarea acestui sprijin nu ar fi îndeplinit condiţiile pentru a fi cazaţi în centrele pe care le deţin instituţiile statului", a declarat premierul interimar.

Ororile din „azilele groazei” din Bihor, controlate de gruparea Pașca

Imaginea publică a lui Viorel Pașca contrastează puternic cu acuzațiile formulate în prezent de procurorii DIICOT. În urma perchezițiilor efectuate în județul Bihor au fost descoperite peste 400 persoane vulnerabile adăpostite în imobile fără forme legale și un seif în care se aflau numeroase carduri bancare aparținând beneficiarilor.

Potrivit anchetatorilor, gruparea a funcționat timp de mai mulți ani prin preluarea persoanelor fără adăpost, a vârstnicilor și a persoanelor cu dizabilități psihice provenite din spitale și instituții sociale din mai multe județe.

„Victimele ar fi fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice”, se arată în documentele citate de anchetatori.

Procurorii susțin că persoanele respective nu au beneficiat de îngrijire adecvată și că tratamentele medicamentoase ar fi fost administrate necorespunzător sau de către personal fără pregătire de specialitate.

De asemenea, anchetatorii afirmă că gruparea a controlat veniturile beneficiarilor, inclusiv pensiile, indemnizațiile de handicap și ajutoarele sociale.

În referatul procurorilor apare și mărturia unui martor referitoare la modul în care erau realizate unele înmormântări: „Restul erau înmormântați în niște scânduri de lemn, bătute cu cuie, în formă de sicriu și înmormântați în ele. Nu știu dacă acestea erau gata făcute sau erau făcute când deceda o persoană”, a declarat martorul citat în documentele anchetei.

Viorel Pașca este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane în formă continuată, iar alături de acesta sunt anchetați membri ai familiei și colaboratori apropiați.

Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii ai lor au fost aduși joi, 2 iulie, în fața magistraților, după ce procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a celor șase suspecți pentru o perioadă de 30 de zile. În același dosar este vizată și femeia care administra azilele din județul Bihor. 

Miercuri, cei șase au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, liderul grupării este chiar Viorel Pașca.

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