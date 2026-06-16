Un lider UDMR ironizează haosul politic după desemnarea lui Veștea: „Mă duc să beau o bere, îmi iau telefonul cu mine, în caz că aș fi eu noul candidat”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a ironizat situația politică generată după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier de către președintele Nicușor Dan. Cunoscut pentru pasiunea sa pentru alergare și participarea la competiții sportive, Csoma Botond a publicat un mesaj ironic pe contul său personal de socializare, sugerând că, în actualul context politic, oricine ar putea deveni următoarea propunere pentru funcția de prim-ministru.

„Bag picioru’, mă duc să beau o bere. În zori am de gând să alerg 21 km. Îmi iau telefonul cu mine, în caz că, din întâmplare, aș fi eu noul candidat. Doamne ajută!”, a scris liderul UDMR într-o postare destinată prietenilor săi de pe Facebook.

Mesajul vine la scurt timp după ce Uniunea Democrată Maghiară (UDMR) din România a anunțat oficial că nu va participa la viitorul Executiv și nu va susține în Parlament un guvern condus de Adrian Veștea.

Potrivit lui Csoma Botond, decizia a fost luată în cadrul conducerii formațiunii, una dintre principalele motive fiind posibilitatea ca noul cabinet să depindă de voturile unor parlamentari proveniți din partidele SOS România și POT, precum și de eventualul sprijin al AUR.

„Am decis că nu vom intra la guvernare. După toate calculele ar fi nevoie și de voturile parlamentarilor neafiliați care provin din SOS și POT și am văzut că se fac diverse încercări pentru cooptarea AUR, iar noi nu ne-am dori să ajungem în aceeași barcă cu acești parlamentari care provin din astfel de partide”, a declarat Csoma Botond după ședința UDMR.

Acesta a precizat că recomandarea Consiliului Permanent al UDMR este ca parlamentarii formațiunii să nu voteze pentru învestirea Guvernului Veștea, în eventualitatea în care acesta va ajunge la votul de încredere din Parlament.