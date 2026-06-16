SURSE Adrian Veștea nu se retrage după întâlnirea de la Cotroceni. Pe ce voturi se bazează de fapt

Adrian Veștea nu se retrage. Speră să obțină cel puțin 25 de voturi din PNL, cele 15 de la SOS și toate voturile de la PSD, PACE, UPR, minorități și neafiliați. Ar însemna ca Guvernul să obțină fix 233 de voturi, limită necesară pentru învestire.

De asemenea, ar mai putea vota 2-3 parlamentari din AUR, poate chiar și din UDMR, în ciuda faptului că cele două partide au anunțat că nu vor vota guvernul, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Astfel, Adrian Veștea ar obține o majoritate la mustață, cum a avut și premierul Emil Boc în 2009, când Gabriel Oprea a rupt PSD, a format UNPR și a trecut lângă președintele Traian Băsescu. Acea majoritate, de numai o mână de voturi, a rezistat până în primăvara anului 2012, când Emil Boc a demisionat, apoi Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu a fost dat jos prin moțiune de cenzură.

Adrian Veștea și Sorin Grindeanu, convocați marți la Cotroceni

Premierul desemnat Adrian Veștea a ajuns marți după-amiază, 16 iunie, la Palatul Cotroceni pentru o discuție cu președintele Nicușor Dan, potrivit unor surse politice, în condițiile în care pare că nu va strânge cele 233 de voturi necesare învestirii. În jurul orei 14:45, la Cotroceni a fost convocat și Sorin Grindeanu, președintele PSD.

După ce USR și PNL au luat decizia de a nu vota Guvernul Veștea, marți a venit și anunțul UDMR, care nu vrea să susțină Cabinetul Veștea.

Planul PNL-USR-UDMR ar prevede ca cei trei lideri să îi ceară lui Nicușor Dan fie să-i dea mandatul de premier lui Sorin Grindeanu, fie să accepte un guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare sau Mircea Abrudean premier, guvern minoritar sprijinit de PSD din Opoziție, potrivit surselor politice.

Ieri seară, Ilie Bolojan a cerut președintelui Nicușor Dan să convoace noi consultări care ar trebui să conducă la identificarea unei soluții pentru formarea unui guvern susținut „într-o manieră transparentă”, inclusiv a unui guvern minoritar, dacă va fi cazul.

De ce UDMR nu susține guvernul Veștea

UDMR refuză să intre la guvernare și respinge actuala formulă politică, considerând că nu există o majoritate stabilă în Parlament. „Nu vedem cum s-ar putea construi o majoritate transparentă și stabilă în Parlament pentru sprijinul guvernului Veștea”, a transmis liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că nu au fost stabilite condițiile pentru ca UDMR să participe la negocierile de formare a guvernului Veștea. Acesta a adăugat că UDMR încă mai crede că partidele fostei coaliții trebuie să se așeze la masa negocierilor și să se pună de acord asupra unei soluții viabile bazate pe dialog politic deschis: un guvern majoritar sau un guvern minoritar susținut în condiții clare.