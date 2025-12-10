Un fost primar din Băile Herculane a fost reclamat de ANI la Parchet: şi-ar fi favorizat părinţii la achiziționarea unei clădiri, monument istoric

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul cu privire la săvârşirea infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane de către Cristian Miclău, fostul primar din Băile Herculane, după ce acesta a respins exercitarea dreptului de preempţiune pe care îl avea orașul în cazul achiziţionării unei clădiri monument istoric, cumpărate ulterior de părinţii săi.

Inspectorii de integritate au constatat, în cazul fostului edil, abateri de la regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese. Într-un comunicat transmis miercuri, ANI a precizat că a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către Cristian Miclău a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

„În exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit următoarele acte ce au dus la obținerea unui folos patrimonial pentru părinții săi:

– a inițiat un Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune al orașului Băile Herculane, în sensul achiziționării unui imobil monument istoric,

– a întocmit printr-un referat de aprobare expunerea de motive, argumentând necesitatea adoptării proiectului,

– a sesizat Consiliul Local al orașului Băile Herculane cu privire la adoptarea unei hotărâri de consiliu privind neexercitarea dreptului de preempțiune al orașului Băile Herculane”, precizează ANI.

Monument istoric cumpărat pe nimic și scos la vânzare la un preț uriaș

Este vorba de achiziționarea unei clădiri monument istoric la un preț derizoriu, care , mai apoi, a fost scoasă la vânzare la un preț mult mai mare.

Potrivit ANI, demersurile lui Cristian Miclău au dus la neexercitarea dreptului de preempțiune de către U.A.T. Băile Herculane „în sensul achiziționării imobilului monument istoric, și ulterior la cumpărarea imobilului monument istoric de către părinții persoanei evaluate, imobil ce se află în prezent la vânzare cu o valoare mai mare de 10 ori față de prețul achiziției inițiale”.

Miclău a fost primar al oraşului Băile Herculane până în 2024, în prezent fiind consilier local din partea PNL.