Un deținut și-a redus pedeapsa după ce a accesat sistemul informatic al închisorii. A fost denunțat de colegii cărora le scurtase condamnarea

Un deținut din Penitenciarul Târgu Jiu a reușit să preia controlul asupra sistemului informatic al instituției și să își modifice datele de detenție, reducându-și pedeapsa în mod fraudulos. Acesta a făcut și câteva cumpărături online și a redus și pedepsele colegilor săi.

Bărbatul este închis pentru fraude informatice și a profitat de o breșă de securitate descoperită în timpul unui transfer temporar la Spitalul Penitenciar Dej. Informația a fost dezvăluită de Sindicatul Polițiștilor de Penitenciare.

Potrivit surselor, el ar fi observat userul și parola unui polițist de penitenciare, care deținea drepturi de administrator în sistemul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

După revenirea la Târgu Jiu, deținutul a folosit datele de acces pentru a intra în sistem de la un infochioșc destinat verificării pedepselor și recompenselor. De acolo, a făcut mai multe modificări: și-a trecut mai multe zile executate decât în realitate, a returnat sume de bani în conturile unor deținuți, a făcut cumpărături online fără ca sumele să fie retrase din cont, a accesat e-mailuri și a transmis linkuri cu conținut indecent și a oferit „zile câștig” unor colegi de celulă, reducându-le astfel pedepsele.

Neregulile au fost observate de o angajată a compartimentului economic al penitenciarului, care a sesizat că, deși se făceau cumpărături din conturile deținuților, soldurile acestora rămâneau neschimbate.

În urma verificărilor, mai mulți colegi de celulă ai deținutului au fost audiați. Aceștia au confirmat că în numele lor s-au făcut modificări în sistem, temându-se să nu fie sancționați.

Deținutul și-a recunoscut faptele, explicând pas cu pas cum a reușit să pătrundă în sistem și să opereze modificările.

Ironia situației este că bărbatul se afla aproape de eliberarea condiționată, însă acum riscă o nouă condamnare. Pe numele său a fost deja depusă o plângere penală pentru acces ilegal la un sistem informatic, iar procurorii au deschis o anchetă.

În paralel, specialiștii DNSC (Directoratul Național de Securitate Cibernetică) verifică integritatea programului informatic al penitenciarelor, iar Corpul de Control al Administrației Naționale a Penitenciarelor desfășoară o anchetă internă pentru a stabili cum a fost posibil incidentul.