search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un deținut și-a redus pedeapsa după ce a accesat sistemul informatic al închisorii. A fost denunțat de colegii cărora le scurtase condamnarea

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un deținut din Penitenciarul Târgu Jiu a reușit să preia controlul asupra sistemului informatic al instituției și să își modifice datele de detenție, reducându-și pedeapsa în mod fraudulos. Acesta a făcut și câteva cumpărături online și a redus și pedepsele colegilor săi. 

Deținutul a folosit datele de acces pentru a intra în sistem. FOTO: Shutterstock
Deținutul a folosit datele de acces pentru a intra în sistem. FOTO: Shutterstock

Bărbatul este închis pentru fraude informatice și a profitat de o breșă de securitate descoperită în timpul unui transfer temporar la Spitalul Penitenciar Dej. Informația a fost dezvăluită de Sindicatul Polițiștilor de Penitenciare.

Potrivit surselor, el ar fi observat userul și parola unui polițist de penitenciare, care deținea drepturi de administrator în sistemul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

După revenirea la Târgu Jiu, deținutul a folosit datele de acces pentru a intra în sistem de la un infochioșc destinat verificării pedepselor și recompenselor. De acolo, a făcut mai multe modificări: și-a trecut mai multe zile executate decât în realitate, a returnat sume de bani în conturile unor deținuți, a făcut cumpărături online fără ca sumele să fie retrase din cont, a accesat e-mailuri și a transmis linkuri cu conținut indecent și a oferit „zile câștig” unor colegi de celulă, reducându-le astfel pedepsele.

Neregulile au fost observate de o angajată a compartimentului economic al penitenciarului, care a sesizat că, deși se făceau cumpărături din conturile deținuților, soldurile acestora rămâneau neschimbate.

În urma verificărilor, mai mulți colegi de celulă ai deținutului au fost audiați. Aceștia au confirmat că în numele lor s-au făcut modificări în sistem, temându-se să nu fie sancționați.

Deținutul și-a recunoscut faptele, explicând pas cu pas cum a reușit să pătrundă în sistem și să opereze modificările.

Ironia situației este că bărbatul se afla aproape de eliberarea condiționată, însă acum riscă o nouă condamnare. Pe numele său a fost deja depusă o plângere penală pentru acces ilegal la un sistem informatic, iar procurorii au deschis o anchetă.

În paralel, specialiștii DNSC (Directoratul Național de Securitate Cibernetică) verifică integritatea programului informatic al penitenciarelor, iar Corpul de Control al Administrației Naționale a Penitenciarelor desfășoară o anchetă internă pentru a stabili cum a fost posibil incidentul.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
stirileprotv.ro
image
Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie, în București
gandul.ro
image
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
mediafax.ro
image
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
fanatik.ro
image
Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
"Gaura neagră" din București: "înghite" milioane € pe an. Primăria: "Scopul nu a fost acela de a produce profit"
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu ministrul Muncii, Florin Manole/SURSE
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cutremur puternic în România! Seismul a avut loc într-o zonă neobişnuită
playtech.ro
image
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Adio, vouchere! Ministrul Bogdan Ivan anunță cine vor fi cei afectați
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Familia Denisei Răducu, în doliu! Ionuț, fratele manelistei, s-a stins din viață
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Hugh Jackman, Deborra Lee Furness foto Profimedia jpg
Adio, dar rămân cu tine! Au îngropat securea războiului după ce-și încheiaseră mariajul de 27 de ani!
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
O singură vizită și mai multe ținute! Kate Middleton a surprins cu vestimentația și abilitățile sale la o călătorie din Irlanda de Nord

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”