Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare din Guatemala

Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18, clasificată drept organizaţie teroristă de Statele Unite, au evadat dintr-o închisoare din Guatemala, a anunţat duminică directorul Sistemului Penitenciar al ţării, Ludin Godinez.

„S-a stabilit în mod credibil că 20 de deţinuţi au scăpat la controalele de securitate”, a declarat oficialul într-o conferinţă de presă, transmite AFP, citată de Agerpres.

Directorul Sistemului Penitenciar din Guatemala a explicat că a primit vineri „un raport de la serviciile de informaţii avertizând asupra unei posibile evadări a deţinuţilor din Barrio 18”.

Ludin Godinez a adăugat că o anchetă este în curs de desfăşurare cu privire la posibile acte de corupţie în timpul evadării.

Gruparea cere bani de la cetăţeni. Dacă refuză să plătească, sunt ucişi

Grupurile Barrio 18 şi Mara Salvatrucha, ambele clasificate drept grupări teroriste de Statele Unite, îşi dispută controlul teritoriului Guatemalei, cerând bani de la comercianţi, transportatori şi alţi cetăţeni care, dacă refuză să plătească, sunt ucişi.

Guatemala are aproximativ 12.000 de membri ai bandelor şi colaboratori, plus alţi 3.000 închişi, potrivit datelor guvernului.

Proiect de lege împotriva bandelor criminale

Evadările au avut loc la trei zile după ce guvernul preşedintelui guatemalez Bernardo Arévalo a prezentat un proiect de lege împotriva bandelor criminale care înăspreşte pedepsele şi prevede construirea unei închisori de maximă securitate, pe fondul unei creşteri a omuciderilor.

Potrivit Centrului naţional de cercetări economice, rata omuciderilor a crescut de la 16,1 la 100.000 de locuitori în 2024 la 17,65 pentru anul în curs (mai mult decât dublul mediei globale),

Iniţiativa preşedintelui Arévalo include reforme ale Codului de procedură penală şi Legii împotriva criminalităţii organizate, precum şi construirea unei închisori de maximă securitate pentru membrii bandelor, dotată cu un sistem de screening biometric, celule pentru doi deţinuţi şi un spital pentru a preveni transferul deţinuţilor în centre de sănătate.

În El Salvador, în cadrul luptei împotriva bandelor, preşedintele Nayib Bukele a închis din martie 2022 mii de presupuşi membri ai bandelor în baza unui regim de urgenţă criticat de grupurile pentru drepturile omului, care denunţă o serie de arestări arbitrare.

Unul dintre simbolurile politicii sale este mega-închisoarea de maximă securitate Cecot (Centrul de izolare a terorismului).

În august 2024, preşedintele costarican Rodrigo Chaves a anunţat o licitaţie pentru construirea unei închisori bazate pe acest model.

Şi în Ecuador, o astfel de închisoare este în construcţie în cadrul planului preşedintelui Daniel Noboa de combatere a crimei organizate.