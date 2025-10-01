Cinci români urmăriți internațional, aduși în țară. Act sexual cu un minor și trafic de migranți, printre infracțiunile pentru care au fost condamnați

În perioada 29 – 30 septembrie 2025, Poliția Română a adus în țară cinci persoane urmărite internațional, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau de arestare preventivă.

Luni, 29 septembrie 2025, a fost adus în țară un bărbat, de 33 de ani, din București, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier.

„Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Cornetu, un mandat de arestare preventivă”, a precizat Poliția Română, miercuri, într-un comunicat.

Marți, 30 septembrie 2025, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 29 de ani, din Suceava, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală.

„Acesta a fost adus din Irlanda, având emis de către Judecătoria Strehaia, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de doi ani”, a explicat Poliția Română.

Tot luni, a fost adus în țară, din Franța, un bărbat de 39 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul stupefiantelor, pe numele căruia Tribunalul București emisese un mandat de arestare preventivă.

Act sexual cu un minor, infracțiunea pentru care a fost condamnat unul dintre urmăriții internațional

La aceeași dată a fost adus în țară și un bărbat de 25 de ani, din Vaslui, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor.

„Acesta a fost adus din Marea Britanie, având emis pe numele său, de către Judecătoria Bârlad, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 6 luni”, se mai arată în comunicat.

Polițiștii au mai adus în țară și un bărbat de 49 de ani, din Tulcea, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de migranți și constituire de grup infracțional organizat. Individul a fost adus din Marea Britanie, având emis pe numele său, de către Tribunalul Suceava, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 5 luni.

Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor.