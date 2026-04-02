Un cunoscut medic din România a murit la doar 51 de ani, în urma unui infarct. Soția sa este cardiolog

Un cunoscut medic primar ortoped, angajat al Spitalului Judeţean din Oradea, a murit joi dimineaţă, în urma unui infarct miocardic suferit în ziua precedentă. Soţia sa este medic cardiolog.

Doctorul Călin Magheru, medic primar ortoped şi asistent universitar la Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea, a decedat joi, în jurul orei 10, în secţia ATI a Spitalului Judeţean din Oradea, la o zi după ce a suferit un infarct miocardic şi a fost dus de urgenţă la unitatea sanitară, scrie Bihoreanul.

„S-a făcut tot posibilul pentru a-l salva. A suferit un infarct miocardic acut, ieri dimineaţă a fost adus la Urgenţe în stop cardiorespirator, în stare de inconştienţă. A fost pus pe ECMO (n.r. – un echipament similar unui plămân şi unei inimi artificiale temporare pentru asigurarea oxigenării în insuficienţele cardiace severe, prin recircularea extracorporală a sângelui). S-au mobilizat şi colegii noştri din ATI, şi cei de la Cardiologie intervenţională şi de la Chirurgie endovasculară. Dar nu a putut fi salvat... Suntem îndureraţi de pierdere...”, a declarat dr. Carmen Pantiş, şefa secţiei ATI I a Spitalului Judeţean.

Numeroşi medici au făcut apeluri către orădeni pe Facebook să doneze sânge în ajutorul doctorului Călin Magheru, în mai puţin de 24 de ore fiind folosite pentru acesta 40 de unităţi de sânge.

Soţia dr. Călin Magheru este medic cardiolog. Descris de colegi ca fiind „un om foarte bun, cu mult bun simţ şi foarte bine pregătit profesional”, ortopedul era fiul fostului senator PRM de Bihor, Paul Magheru, fost profesor la Universitatea orădeană.

Studenţii cărora le-a predat la FMF Călin Magheru au şi ei doar cuvinte de laudă despre medic şi deplâng dispariţia acestuia, precizează sursa citată.