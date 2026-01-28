search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
A murit medicul Nicolae Poiană, pionier în fertilizarea in vitro în România. „Cred că am adus pe lume mii de copii”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Medicul Nicolae Poiană, un nume de referinţă în obstetrică-ginecologie şi pionier în reproducerea asistată în România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătăţii femeii, a murit.

Conf. Dr. Nicolae Poiana, doctor în științe medicale. FOTO Sanador
Conf. Dr. Nicolae Poiana, doctor în științe medicale. FOTO Sanador

Centrul  Mediplus Clinic, pe care l-a fondat, a deplâns marți trecerea în neființă a medicului Nicolae Poiană, doctor în științe medicale, și transmis condoleanţe familiei îndoliate.

„Astăzi, comunitatea medicală şi toate generaţiile de paciente pe care le-a îngrijit pierd un om excepţional - un profesionist de o rară dăruire, un mentor şi un prieten de neînlocuit. Conf. univ. dr. Nicolae Poiană a fost unul dintre cei mai importanţi medici din domeniul obstetricii şi ginecologiei din România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătăţii femeii. A fost medic primar, conferenţiar universitar şi Doctor în Ştiinţe Medicale, recunoscut pentru vastele sale competenţe în toate aspectele practicii obstetricale şi ginecologice - domenii în care a adus alinare şi speranţă a mii de cupluri. Dr. Poiană a fost nu doar un clinician dedicat, ci şi un educator şi inovator respectat, membru fondator al unor societăţi medicale de prestigiu din România, contribuind la dezvoltarea standardelor în obstetrică-ginecologie şi medicină reproductivă'', se arată într-o postare pe Facebook a clinicii.

„Cred că am adus pe lume mii de copii”

În 2023, într-un interviu acordat ziarului Adevărul, Medicul Nicolae Poiană a fost întrebat câți bebeluși ați adus în lume prin fertilizarea in vitro.

„Nu aș putea să vă spun exact, pentru că am colaborat cu mai multe centre de fertilizare in vitro până am ajuns să coordonez Centrul de Fertilizare In Vitro SANADOR. În 2006, am constituit împreună cu niște parteneri un alt centru de FIV, „Biogenesis“, care a devenit un centru cunoscut de FIV sub alt nume. De asemenea, am realizat împreună cu alți trei parteneri fertilizări in vitro și pe la Brașov în urmă cu 15–16 ani. În orice caz, am adus destui bebeluși pe lume. Eu fac obstetrică din 1978, iar de atunci și până în ’89 am trăit epoca Ceaușescu, când femeile erau obligate să facă patru copii, iar în ultimul an al regimului, chiar cinci – demografia României arăta cu totul altfel. O bună parte din activitatea mea de spital și din învățământ, deci 30 de ani, mi-am petrecut-o în Spitalul Polizu, care era una dintre cele mai mari maternități din România și în cadrul căruia am condus Departamentul de Obstetrică aproximativ 10 ani. În epoca Ceaușescu, mi s-a întâmplat să am o gardă de 24 de ore cu peste 40 de nașteri. Deci cred că am adus pe lume mii de copii”, mărturisea, atunci, medicul.

„Lumea este mai bogată pentru tot ceea ce a lăsat în urmă”

Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea, europarlamentar PSD, a scris, într-o postare pe aceeași rețea, citată de Agerpres, că „medicina românească este mai săracă, dar lumea este mai bogată pentru tot ceea ce a lăsat în urmă”. 

Citește și: Dr. Nicolae Poiană: „Infertilitatea este legată de anumite stări patologice, care pot apărea și la femei și la bărbați“ | INTERVIU

„Profesorul doctor Nicolae Poiană a plecat dintre noi, lăsând în urmă nu doar un gol imens, ci şi mii de destine schimbate prin mâinile, ştiinţa şi sufletul său. Întreaga sa viaţă a fost dedicată sănătăţii femeilor şi miracolului vieţii. A fost un medic extraordinar, un reper în fertilitate şi în tratarea afecţiunilor feminine, dar mai presus de toate a fost un OM - calm, empatic, prezent, cu o blândeţe rară. Viaţa ne-a adus împreună şi am avut privilegiul să îl cunosc personal, atât la Maternitatea Polizu, cât şi la Sanador. Sub îndrumarea sa au venit pe lume David şi Zian, două minuni care vor purta mereu, fără să ştie, o parte din moştenirea lui. Ca mine, sute - poate mii - de femei au beneficiat nu doar de profesionalismul său impecabil, ci şi de felul său profund uman de a-şi trata pacientele: cu răbdare, cu respect şi cu speranţă'', a scris pe Facebook Gabriela Firea.

 Pe rețeaua socială continuă să curgă mesaje de condoleanțe.

