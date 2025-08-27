search
Citatul legionar al lui Zelea Codreanu, aprobat de peste 50% dintre români

0
0
Publicat:

59% dintre români sunt de părere că Mișcarea Legionară a fost o mișcare criminală, însă 50% sunt de acord cu un citat din cartea „Pentru legionari” scrisă de fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu. Cel puțin așa arată un sondaj de opinie.

Corneliu Zelea Codreanu salutându-şi adepţii FOTO Arhivă Adevărul
Corneliu Zelea Codreanu salutându-şi adepţii FOTO Arhivă Adevărul

Sondajul de opinie realizat de Avangarde pe un eșantion de 1.100 respondenți la nivel național, arată modul în care aceștia răspund la un citat al fostului lider regional Corneliu Zelea Codreanu, deși condamnă mișcarea legionară. 

Întrebați dacă mișcarea legionară a fost o organizație criminală, 50% din respondenți  răspund „da”, însă alți 17% indică „nu”, în timp ce 24% se abțin să dea un răspuns. 

sondaj 3 png

Răspunsurile se modifică în funcție de gen sau nivel de studii. 61% dintre femei indică faptul că mișcarea legionară a fost o organizație criminală, în timp ce în rândul bărbaților procentul scade la 58%. 20% dintre bărbați indică că „nu”, iar în rândul femeilor acest procent ajunge la 13%. 

73% dintre cei cu studii superioare răspund că mișcarea legionară a fost o organizație criminală. Procentul ajunge la 53% în cazul celor cu studii liceale și la 51% în cazul celor cu studii sub nivelul liceului. Doar 14% din cei cu studii superioare răspund că „nu” a fost o organizație criminală, procentul ajungând la 17% în cazul celor cu studii liceale și la 23% în cazul celor cu studii sub nivelul liceului. 

Mareșalul Antonescu, un erou sau un criminal de război?

29% din respondenți indică faptul că Mareșalul Antonescu a fost un erou, procentul celor care spun că a fost un criminal de război este de 35%, iar procentul celor care nu răspund ajunge la 36%. 

sondaj 2 png

Cifrele se schimbă asemănător în funcție de gen sau nivelul de studii. Cel mai mare procent al celor care nu răspund este în cazul femeilor. 29% dintre femei indică că a fost un erou, iar 34% că a fost un criminal de război. Cel mai mare procent al celor care indică că a fost un criminal de război este al bărbaților, 38%. 28% indică că a fost un erou. 

Cel mai mare procent al celor care nu răspund este al celor cu studii sub liceu, 50%. La polul opus, în cazul celor cu studii superioare, doar 24% refuză să dea un răspuns, 41% indicând că a fost un criminal de război și alți 35% indicând că a fost un erou, în amebele cazuri fiind vorba despre cele mai mari procente. 

sondaj 4 png

Întrebați dacă sunt de acord cu afirmația „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer”, 50% dintre respondenți sunt de acord. Cei mai mulți din rândul bărbaților, 53%. În funcție de nivelul studiilor, cei mai mulți din cei care sunt de acord sau nu sunt de acord vin tot din rândul celor cu studii superioare, 51% respectiv 41%. 

sondaj 1 png

Sondajul a fost realizat prin metoda interviului telefonic, cu o eroarea maximă de eșantionare de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%. 

În România, propaganda legionară este interzisă prin lege. „Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi”, prevede Ordonanța 31/2002.

