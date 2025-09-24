Un elev de 17 ani, reținut de poliție după noi amenințări cu atacuri armate în școli și spitale din 24 de județe

Un nou mesaj de amenințare a fost trimis către școli, grădinițe și spitale din București și din mai multe județe ale țării. E-mailul anonim a ajuns la sute de instituții de stat, generând măsuri sporite de securitate și anchete în mai multe zone. Un elev de 17 ani a fost reținut de poliție.

Un elev de 17 ani din București a fost reținut de polițiști, direct de pe stradă, pe când se îndrepta spre școală, potrivit surselor Antena 3 CNN. Minorul este percheziționat, iar telefonul său mobil a fost confiscat pentru a verifica dacă este autorul mesajelor de amenințare primite de peste 400 de școli și spitale din București și din alte județe.

Suspectul urmează să fie dus la audieri pentru a se stabili dacă are vreo legătură cu e-mailurile trimise. Mesajele, semnate de o persoană care se auto-intitula „Angela”, avertizau că atacurile vor fi comise până la finele săptămânii și că vor folosi arme de foc. Textul menționa că va face rău tuturor celor care se află în unitățile respective. Verificările sunt realizate împreună cu polițiștii și cu ofițerii Serviciului Român de Informații.

Mesaje alarmante primite de școli și spitale

Autorul mesajelor a transmis că intenționează să comită „un atac armat” și „un masacru în școli” până la finalul săptămânii. Luni, instituțiile vizate primiseră deja amenințări similare. Într-unul dintre e-mailuri se arăta: „Voi intra în școală cu două pistoale Beretta. Voi provoca un adevărat masacru”.

Într-un alt mesaj destinat spitalelor, autorul a scris: „Luni dimineață, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm și voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulți pacienți, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”.

Zeci de astfel de mesaje au fost trimise către unități școlare și medicale din județele Mureș, Prahova, Brașov și Cluj, dar și către instituții din Caraș-Severin și Galați. În Caraș-Severin, amenințarea a ajuns chiar pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean, iar în Galați au fost vizate atât școli, cât și o unitate medicală. Alte județe unde au fost primite astfel de mesaje includ AR, BC, BH, BN, BR, BV, BZ, CS, GL, HD, IL, IS, IF, MH, OT, PH, SJ, SM, SV, TR, TM, TL, VS și VL.

Reacția autorităților

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți, în direct la Digi24, că au fost luate măsuri de siguranță excepționale în spitale și că situația este atent monitorizată. Ca măsură de precauție, instituțiile au suplimentat paza.

Polițiștii au deschis anchete pentru a stabili circumstanțele exacte. IPJ Galați a transmis miercuri: „La data de 23 septembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Galați a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ și o unitate medicală din municipiul Galați au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Galați și celelalte structuri de ordine publică acționează constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale”.

IPJ Caraș-Severin a precizat, la rândul său: „În ziua de 23 septembrie, pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și a unor unități școlare din județ a fost transmis un mesaj cu caracter de amenințare la adresa unităților școlare. Structurile competente desfășoară în continuare verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”.

Ministrul Educației: „Îngrijorare responsabilă, nu panică”

Daniel David a declarat că procesul educațional trebuie să continue în mod normal. „Mesajele reprezintă amenințări foarte grave, dar atitudinea publică trebuie să fie de îngrijorare responsabilă, nu de panică”, a afirmat ministrul în direct la Digi24.

El a precizat că Ministerul Educației este în contact permanent cu Ministerul de Interne și inspectoratele școlare, iar în jurul unităților vizate a fost suplimentată prezența echipajelor de poliție și jandarmi. „Din analizele noastre, acest al doilea mesaj a ajuns la unități școlare din aproximativ șapte județe. Pe de o parte, suntem în contact strâns cu Ministerul de Interne, iar, prin intermediul inspectoratelor, avem legătura cu unitățile care au primit e-mailul, unități cărora li s-a cerut să facă sesizare la poliția din localitatea unde se află”, a explicat Daniel David.

Pentru siguranța elevilor, școlile au primit instrucțiuni clare: „Școlile au fost instruite să fie mai vigilente, inclusiv prin aplicarea regulamentului de ordine interioară, iar directorii și diriginții, acolo unde simt că trebuie, să discute și cu elevii și părinții. Nu există motive pentru suspendarea cursurilor. Toate semnalele primite indică faptul că procesul educațional trebuie să continue”, a adăugat ministrul.

El a avertizat că autoritățile vor identifica orice persoană care trimite mesaje de amenințare, indiferent de adresa de e-mail folosită. „Să nu creadă cineva că se poate ascunde în spatele unor e-mailuri anonime. Autoritățile își vor face datoria și va fi un exemplu pentru alții care cred că se pot juca cu astfel de mesaje”, a mai spus Daniel David.

Măsuri de precauție

În contextul acestor amenințări, instituțiile școlare și medicale au suplimentat paza și verificările, iar autoritățile recomandă calm și colaborare cu forțele de ordine. Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili sursa mesajelor și veridicitatea amenințărilor.