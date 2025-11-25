Și-a ținut mama moartă în casă timp de trei ani și i-a încasat pensia, în timp ce se deghiza în femeie. Descoperirea șocantă făcută în Italia

Un bărbat de 57 de ani din Italia a fost prins după ce și-a ținut mama moartă în casă timp de trei ani, pentru a-i încasa pensia și beneficiile obținute din proprietățile ei. Pentru a nu fi descoperit, acesta se deghiza în femeie: își aranja părul, se machia și îmbrăca hainele mamei sale, reușind astfel să păcălească mai multe persoane.

Înșelătoria a ieșit la iveală când bărbatul a încercat să obțină un nou act de identitate pe numele mamei sale. Funcționarii Primăriei din Borgo Virgilio, Italia, au observat discrepanțe între fotografiile vechi și înfățișarea persoanei de la ghișeu, potrivit Daily Mail.

„Angajata de la ghișeu a observat că figura persoanei era excesiv machiată. Era o asemănare serioasă cu fotografia de pe cartea de identitate precedenetă, dar s-au născut câteva suspiciuni. Din imaginile de pe camerele de supraveghere, a rezultat că această doamnă ar fi ajuns la Primărie conducând mașina și, din actele noastre, rezulta că nu avea permis de conducere. În plus, mergea foarte vioi, în parcare. Deci a fost un element care ne-a împins să facem o anchetă”, a declarat primarul Francesco Aporti.

„Dar, de aproape, gâtul lui era prea gros și ridurile lui erau ciudate, iar pielea de pe mâini nu părea a fi a unei femei de 85 de ani. Vocea lui era feminină, dar din când în când se scufunda și suna masculin. Dar poate că nu aș fi observat aceste trăsături ciudate dacă nu mi-ar fi fost semnalate”, spune oficialul.

Primarul a trimis polițiștii locali la domiciliul bărbatului, unde aceștia nu au întâmpinat rezistență. Individul i-a lăsat să verifice toate camerele, inclusiv pivnița, acolo unde au descoperit corpul mumificat al mamei sale. Ancheta arată că femeia murise în urmă cu aproximativ trei ani.

În tot acest timp, fiul a încasat ilegal pensia mamei, dar și veniturile din proprietățile imobiliare pe care aceasta le deținea — aproximativ 53.000 de euro pe an, potrivit autorităților.

Cazul a fost preluat de procurori, care au dispus autopsia pentru a stabili cauza morții și pentru a afla cum a reușit bărbatul să păstreze cadavrul în stare de mumificare. Italianul este anchetat pentru înșelăciune, furt de identitate și profanare de cadavre.