Un bărbat din Austria a fost atacat de hoții care i-au spart magazinul. Pe una din sacoșele uitate la locul faptei scria „România neîmblânzită”

Un bărbat din orașul Prambachkirchen, Austria, a avut parte de o noapte de coșmar. Hoții i-au spart magazinul pe care îl avea la parterul blocului, furând mai multe sticle cu băutură.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 02:15, ziua de 4 octombrie, când proprietarul, în vârstă de 54 de ani, și soția sa au fost treziți brusc de zgomote de sticlă spartă venind din magazinul de la parter.

Bărbatul a vrut să verifice ce se întâmplă și, imediat ce a intrat în magazin, a fost lovit cu pumnul de către unul dintre intruși.

Pe pagina de Facebook, proprietarul magazinului a prezentat pagubele produse de hoți.

„Ce a fost furat?

Un sertar de casă de marcat cu o sumă mică de bani;

O sacoșă cu Armagnac și Cognac din ani diferiți;

În plus, hoții au răscolit totul și au umplut sacoșe de cumpărături din magazinul meu cu alte sticle, pregătindu-le pentru a le transporta – însă acestea au fost abandonate la fugă.

Interesant este că au rămas sacoșe lăsate de hoți – uitați-vă la fotografie: pe ele este reprezentat un bizon, iar textul spune: «România neîmblânzită»!

Dacă cineva are informații utile, vă rog să le transmiteți cât mai repede poliției sau mie – eu le voi transmite mai departe. Mulțumesc!”, a precizat proprietarul.

Potrivit publicației Krone Zeitung, care l-a contactat pe proprietar, Hans Ganser, acesta vindea băuturi spirtoase de lux, în special whisky și gin, dar și alte băuturi alcoolice tari.

Hoții păreau să știe exact ce voiau, adaugă Ganser, deoarece au lăsat neatinse sticlele de whisky, gin și vodcă, luând doar coniacul franțuzesc și punându-l în mai multe sacoșe.

„Aceste băuturi sunt consumate mai ales în Europa de Est”, spune Ganser. Sacoșa lăsată la fața locului ridică suspiciunea că făptașii ar putea fi români.