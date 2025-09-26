search
Vineri, 26 Septembrie 2025
„Au intrat în casă și l-au ucis”. Banda de români care comitea crime și jafuri în Cehia și Austria, destructurată de poliție

0
0
Publicat:

Poliția cehă a reușit să destructureze un grup organizat format din șapte cetățeni români, responsabil de zeci de infracțiuni de furt și violență, inclusiv crima unui senior în vârstă de 80 de ani din cartierul Kunratice, comisă la mijlocul lunii august. Doi dintre membrii bandei sunt minori.

Banda de români a fost destructurată FOTO: Poliția cehă
Banda de români a fost destructurată FOTO: Poliția cehă

Cadavrul victimei, Josef C., a fost descoperit de polițiști pe 15 august. La fața locului, oamenii legii au constatat că moartea nu a fost rezultatul unui accident sau al bătrâneții: victima prezenta semne evidente de violență, era legată și sângeroasă. Ușa locuinței fusese forțată, iar interiorul casei era răvășit, semn că hoții căutaseră cu atenție bunuri de valoare.

„Gangul își alegea victimele în special dintre persoanele în vârstă. Le ofereau servicii meșteșugărești la prețuri mici, însă după plata avansului dispăreau sau foloseau presiune și violență. În alte cazuri, treceau direct la spargere și atacarea persoanelor aflate în interior. În acest caz, aceștia știau că seniorul este acasă și au intrat direct în locuință pentru a-l ucide“, a declarat Aleš Strach, șeful departamentului de omoruri din Praga, potrivit Blesk.

Investigația a demonstrat că doi dintre membrii bandei au fost cei care au comis efectiv crima, în timp ce restul grupului era implicat în planificarea și executarea altor infracțiuni. Banda opera în mai multe state europene, având pe conștiință zeci de jafuri și acte de violență în Cehia și chiar o spargere în Austria.

Banda de români a fost destructurată FOTO: Poliția cehă
Banda de români a fost destructurată FOTO: Poliția cehă

Operațiunea de destructurare a grupării s-a desfășurat cu sprijinul autorităților din România și Ungaria.

„Colegii din România și Ungaria ne-au oferit tot sprijinul și cooperarea a fost excelentă“, a explicat Strach.

Doi dintre suspecți sunt acuzați de crimă, riscând între 15 și 20 de ani de închisoare sau pedeapsa excepțională, având în vedere cruzimea faptei. Restul grupului este acuzat de jaf în grup organizat, pedepsit cu până la 12 ani de închisoare.

Anchetatorii continuă să stabilească exact ce bunuri au fost sustrase și nu exclud posibilitatea ca lista infracțiunilor comise de grup să mai crească în perioada următoare.

