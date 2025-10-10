Mai mulți români veniți la muncă în Germania au furat cupru de aproximativ două milioane de euro. Pe ce au cheltuit banii

Mai mulți români, veniți la muncă în Germania, au furat cupru de aproximativ două milioane de euro. Acesta era transportat și vândut unui dealer de fier vechi din Venlo, Olanda.

Potrivit publicației germane Bild, cinci membri ai bandei au fost deja condamnați definitiv, iar acum Piper R., unul dintre ei, urmează să fie judecat la Tribunalul din Rottweil, landul Baden-Württemberg.

Potrivit procurorilor, infractorii tăiau pereții halelor pentru a pătrunde înăuntru, după care miile de kilograme de cupru furate erau încărcate în mașini închiriate și vândute unui comerciant de fier vechi din Olanda.

Cu toate acestea, nu a rămas nimic din milioanele de euro furate. La audieri, mai mulți români au declarat că erau dependenți de jocuri de noroc și de cocaină și că au cheltuit banii obținuți din furat.

Aceștia veniseră în Ruhr, vestul Germaniei, pentru a munci, dar apoi au fost recrutați pentru infracțiuni.

Piper R., în vârstă de 34 de ani, i-ar fi recrutat pe hoți și i-ar fi coordonat de la distanță. Membrii grupării, condamnați la pedepse între 3 și 5 ani și jumătate de închisoare, l-au descris drept „Big Boss”.

Românul nu a comentat acuzațiile. Totuși, este considerat un hoț experimentat. Piper R. a fost condamnat pentru prima dată la 21 de ani, tot pentru furt organizat, în Luxemburg. Pentru aceeași infracțiune a ispășit pedepse și în Germania, Belgia și România, iar acum se află pentru a cincea oară după gratii.