Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
Un bărbat a sărit de la etajul 2, speriat de incendiul izbucnit într-un bloc din Tecuci

Publicat:

Un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul al doilea al unui imobil din orașul Tecuci, speriat de fumul dens provocat de un incendiu, fiind transportat conștient la Spitalul Municipal Tecuci.

Incendiu într-un bloc din Tecuci FOTO: Arhivă, Adevărul
Incendiu într-un bloc din Tecuci FOTO: Arhivă, Adevărul

Pompierii militari au intervenit pentru stingerea incendiului. La fața locului au acționat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică și un echipaj SMURD. Din cauza degajărilor mari de fum, opt persoane au fost evacuate din clădire.

Apelul inițial la 112 semnala o posibilă explozie, însă verificările nu au indicat urme care să confirme aceasta. Intervenția s-a desfășurat pentru lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor negative.

„În urma evenimentului, a rezultat o victimă, un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD, conștient, și transportat la Spitalul Municipal Tecuci”, a anunțat ISU Galați. 

Cauza probabilă a incendiului este în curs de stabilire.

Reamtim că în cursul zilei pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un centru SPA amplasat la subsolul unui bloc cu zece etaje din Sectorul 6. Pentru informarea populației din zonă a fost emis un mesaj Ro-Alert

Din clădire au fost evacuate 45 de persoane, clienți ai centrului SPA. O persoană, angajată a centrului, a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare (aprox. 7%), fiind preluată de echipajele medicale aflate la fața locului

