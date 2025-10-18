Video Alertă în Capitală: incendiu la un centru SPA de la subsolul unui bloc cu 10 etaje de pe Calea Plevnei. S-a emis Ro-Alert

Pomierii intervin sâmbătă, 18 octombrie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un centru SPA amplasat la subsolul unui bloc cu zece etaje din Sectorul 6. Pentru informarea populației din zonă a fost emis un mesaj Ro-Alert.

Echipaje de intervenție acționează în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei. Acolo funcționeză un centru SPA. Fumul dens se manifestă la nivelul subsolului clădirii.

Incendiul este localizat pe o suprafață de aproximativ 80 mp, iar pompierii lucrează la lichidarea acestuia și la ventilarea spațiilor.

„Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblul de blocuri P+10”, au transmis pompierii.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate progresiv: 10 autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și trei ambulanțe SMURD.

Pentru informarea populației din proximitate, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor.

Misiunea este în desfășurare.