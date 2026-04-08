Coșmar de Crăciun: o fetiță de 7 ani, ucisă de livratorul care îi adusese un cadou. Bărbatul riscă pedeapsa cu moartea

Un caz cutremurător din Statele Unite zguduie opinia publică: o fetiță de doar 7 ani a fost ucisă de livratorul care tocmai îi adusese un cadou de Crăciun. Noi probe, inclusiv o fotografie surprinsă chiar înainte de crimă, contrazic versiunea suspectului și arată că micuța era nevătămată în momentul răpirii.

Athena Strand a fost ucisă în noiembrie 2022, în statul Texas, SUA, iar cazul ei a revenit în atenția publicului odată cu procesul în care inculpatul, Tanner Horner, fost livrator, și-a recunoscut vinovăția, relatează Newsday.

În fața juraților a fost prezentată o imagine extrasă dintr-un videoclip filmat în interiorul dubiței de livrări. Fotografia o arată pe fetiță în viață, stând în genunchi, în spatele scaunului șoferului, în momentul în care a fost urcată în vehicul.

Procurorul districtual din Wise County, James Stainton, a subliniat că această probă contrazice complet declarațiile inculpatului: „Singurul lucru adevărat pe care Tanner Horner l-a spus forțelor de ordine este că a ucis-o”. El a adăugat că versiunea potrivit căreia fetița ar fi fost lovită accidental este „o minciună absolută”.

„Nu țipa sau te rănesc”

Potrivit procurorului, Athena nu era rănită în momentul în care a fost urcată în dubă. Mai mult, acesta a relatat în fața juraților că primele cuvinte ale agresorului către copil au fost: „Nu țipa sau te rănesc”, replică pe care ar fi repetat-o de două ori.

Anchetatorii susțin că fetița s-a luptat cu agresorul, iar ADN-ul acestuia a fost găsit sub unghiile victimei. De asemenea, probele indică prezența ADN-ului lui Horner „în locuri unde nu ar trebui să se afle pe corpul unei fetițe de 7 ani”.

Procurorul i-a avertizat pe jurați că urmează să vadă și să audă dovezi extrem de dure: „Veți auzi ce poate face un bărbat de aproximativ 113 kilograme unui copil de circa 30 de kilograme. Și când spun că este îngrozitor, chiar asta înseamnă”.

Versiunea suspectului, demontată

Inițial, Horner le-a spus anchetatorilor că a lovit-o accidental pe Athena cu dubița, în timp ce dădea înapoi, iar apoi, cuprins de panică, a urcat-o în vehicul și a strangulat-o pentru a o împiedica să spună ce s-a întâmplat.

Conform mandatului de arestare, acesta ar fi încercat mai întâi să-i rupă gâtul, iar când nu a reușit, a strangulat-o cu mâinile în spatele dubiței. Ulterior, le-a indicat anchetatorilor locul unde a abandonat trupul fetiței, descoperit la două zile după ce fusese dată dispărută, în apropierea localității Paradise, lângă Fort Worth.

Cazul este cu atât mai tulburător cu cât, chiar în ziua răpirii, livratorul îi adusese fetei un cadou de Crăciun – o cutie cu păpuși „You Can Be Anything” Barbie. Potrivit mamei vitrege, fetița era un copil plin de viață, care iubea să alerge liber pe terenul familiei.

Deși și-a recunoscut vinovăția pentru răpire și crimă, Tanner Horner riscă acum fie pedeapsa cu moartea, fie închisoarea pe viață. Avocatul său a invocat problemele medicale și istoricul personal al inculpatului, susținând că acesta suferă de autism și alte afecțiuni psihice, și le-a cerut juraților să opteze pentru o pedeapsă mai blândă.