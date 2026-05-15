Român arestat în Italia după ce ar fi încercat să răpească o fetiță de 4 ani și jumătate. Mama copilului: „A fost un act bine plănuit”

Un român de 38 de ani a fost arestat la Nepi, în provincia Viterbo, după ce ar fi încercat să răpească o fetiță de patru ani și jumătate chiar de lângă mama ei. Incidentul a avut loc miercuri după‑amiază, 13 mai, într-o zonă frecventată, aflată lângă o clinică și o școală.

Polițiștii italieni l-au arestat pe român. FOTO Shutterstock

Copilul se afla în mașină împreună cu mama, în timp ce tatăl intrase la o programare medicală, potrivit zazoom.it.

În acel moment, bărbatul s-ar fi apropiat brusc de vehicul și ar fi încercat să o smulgă pe fetiță.

Mama a reacționat imediat, opunându-se țipând și claxonând pentru a atrage atenția, ceea ce a făcut ca mai mulți trecători să intervină. Aceștia au reușit să-l imobilizeze pe agresor până la sosirea poliției locale și a carabinierilor, care l-au arestat.

Românul a fost arestat, relatează Știri Diaspora.

Bărbatul era sub influența alcoolului, declarat primarul din Nepi, Franco Vita, care a făcut apel la vigilență, afirmând că „sperăm că acesta este un incident izolat”.

„Un act bine plănuit”

Mama copilului, Laura, este convinsă că bărbatul a urmărit momentul potrivit pentru a acționa.

Femeia spune că a fost „un act bine plănuit”, explicând că individul „a trecut pe lângă mașină de mai multe ori, a observat-o și s-a holbat la fiica mea”, potrivit Viterbo Today.

Tatăl fetiței, Francesco, a relatat și el momentul în care agresorul a încercat să o apuce pe copilă:
„Fetița era pe partea șoferului și se juca cu volanul. Când ea a coborât complet geamul, bărbatul… a făcut o mișcare fulgerătoare și s-a apropiat. A întins mâna și a apucat-o”.

Mama a reușit să-și protejeze fiica în ultimul moment. Potrivit acesteia, fetița „avea jumătate din corp pe geam când bărbatul a apucat-o de subraț”, iar instinctul a împins-o să o strângă în brațe și să țipe pentru a-l îndepărta.

„Am claxonat cât de tare am putut. Insistent, fără să-mi iau vreodată mâna”, a povestit femeia.

Amintim că, în februarie, un român fără adăpost a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate, în fața supermarketului Esselunga din Via Corridoni, Bergamo, Italia, smulgând-o brusc din brațele mamei sale și provocându-i o fractură la picior.

