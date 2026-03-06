Vin 150 de milioane de euro de la Bruxelles. Prima schemă de stocare a energiei propusă de România a fost aprobată

România va primi 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice în baterii, după ce schema de sprijin propusă de autorități a fost aprobată de Comisia Europeană.

Comisia Europeană a aprobat o schemă de sprijin notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro (aproximativ 764 de milioane de lei), destinată dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice. Inițiativa se înscrie în obiectivele „Pactul pentru o industrie curată și urmărește accelerarea tranziției energetice către o economie neutră din punct de vedere climatic”.

Schema a fost evaluată și aprobată în baza cadrului privind ajutoarele de stat instituit în contextul acestui pact, cunoscut sub numele de Cadrul privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată (CISAF), adoptat de Comisie la 25 iunie 2025, potrivit comunicatului oficial al forului european.

Potrivit autorităților europene, programul reprezintă prima schemă notificată de România în cadrul acestui mecanism.

Vicepreședintele executiv al Comisiei pentru o tranziție curată, justă și competitivă, Teresa Ribera, a subliniat importanța investiției pentru sistemul energetic european și pentru dezvoltarea energiei verzi.

„Aceasta este prima schemă notificată de România în cadrul CISAF. Va contribui la implementarea unei noi capacităţi de stocare a energiei electrice, care este un factor-cheie pentru integrarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile în mixul energetic. Măsura va contribui aprovizionarea cu o energie electrică mai curată, mai sigură şi mai rezilientă, în conformitate cu obiectivele climatice ale UE şi cu Pactul pentru o industrie curată”, a declarat oficialul european.

Prin această schemă, România își propune să sprijine instalarea unor noi sisteme de stocare a energiei electrice cu o capacitate totală de cel puțin 2.174 MWh, care vor permite o integrare mai eficientă a surselor regenerabile variabile de exemplu, energia solară sau eoliană) în sistemul energetic național.

Sprijinul financiar va fi acordat sub forma unor ajutoare pentru investiții, constând în granturi directe destinate instalării de sisteme autonome de stocare a energiei în baterii. Beneficiarii vor fi selectați printr-o procedură competitivă de atribuire, menită să asigure utilizarea eficientă a fondurilor.

În urma evaluării, Comisia Europeană a concluzionat că schema respectă condițiile stabilite în cadrul CISAF. Ajutorul va fi acordat în baza unui program cu buget și volum estimat, printr-o procedură competitivă, iar implementarea acestuia trebuie realizată înainte de 31 decembrie 2030.