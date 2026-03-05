Schimbare majoră la vârful securității americane: Trump a demis-o pe Kristi Noem. Cine este „războinicul MAGA” care o va înlocui

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi seară că o demite pe Kristi Noem din funcția de secretar al Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite. Decizia a fost comunicată pe rețeaua Truth Social, unde liderul de la Casa Albă a precizat și cine îi va lua locul.

Începând cu 31 martie 2026, funcția va fi preluată de senatorul republican din Oklahoma, Markwayne Mullin.

În mesajul publicat online, Trump a anunțat că actualul secretar pentru Securitate Internă va primi o altă misiune în cadrul administrației sale.

„Am plăcerea să anunț că foarte respectatul senator al Statelor Unite din marele stat Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni secretarul pentru securitate internă al Statelor Unite (DHS), începând cu 31 martie 2026. Actualul secretar, Kristi Noem, care ne-a servit cu devotament și a obținut numeroase rezultate spectaculoase (în special la frontieră!), va deveni trimis special pentru The Shield of the Americas, noua noastră inițiativă de securitate în Emisfera Vestică”, a scris Trump.

Potrivit președintelui american, programul „The Shield of the Americas” este o inițiativă de securitate care urmează să fie prezentată oficial sâmbătă, la Doral, în Florida.

Surse citate de NBC News au declarat că Trump a discutat personal cu Noem în cursul după-amiezii despre schimbarea funcției. În prezent, aceasta se află într-o deplasare în afara Washingtonului.

Potrivit presei americane, decizia ar fi fost luată după o audiere tensionată în Congres, unde Kristi Noem a fost pusă în dificultate de întrebările legate de atribuirea unui contract public important.

În vârstă de 54 de ani, Noem a fost una dintre principalele figuri implicate în aplicarea politicii dure anti-imigrație promovate de administrația Trump.

Cine este Markwayne Mullin

În mesajul său, Trump l-a lăudat pe senatorul republican care urmează să preia conducerea Departamentului pentru Securitate Internă.

„Cu o vechime de 10 ani în Camera Reprezentanților a Statelor Unite și 3 ani în Senat, Markwayne a făcut o treabă extraordinară reprezentând minunatul popor din Oklahoma, unde a câștigat toate cele 77 de comitate din 77 - în 2016, 2020 și 2024”, a scris liderul de la Casa Albă.

Trump l-a descris pe Mullin drept „un războinic MAGA și fost luptător profesionist MMA neînvins”, despre care spune că „are înțelepciunea și curajul necesare pentru a promova agenda noastră «America First»”.

„Markwayne va lucra neobosit pentru a menține securitatea frontierelor noastre, pentru a opri migranții infractori, criminalii și alți delincvenți să intre ilegal în țara noastră, pentru a pune capăt flagelului drogurilor ilegale și pentru a face America din nou sigură. Markwayne va fi un secretar al Securității Interne spectaculos”, a mai transmis Trump.

Înainte de a ajunge senator, Mullin a fost membru al Camerei Reprezentanților timp de un deceniu. El a câștigat alegerile speciale pentru Senat în 2023 și este, în prezent, singurul nativ american care face parte din Senatul Statelor Unite.