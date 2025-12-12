search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
Tudorel Toader se apără: „Nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat Ministerul Justiției”

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, afirmă că nu are nicio responsabilitate pentru modul în care a condus instituția, în contextul discuțiilor reaprinse după documentarul Recorder și al anunțului premierului Ilie Bolojan privind crearea unui grup de lucru pentru analizarea situației din justiție.

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader FOTO: Facebook
Tudorel Toader a susținut că orice responsabilitate trebuie bazată pe fapte clare și dovedite. „Orice formă de răspundere trebuie antrenată pe baza unor fapte imputabile şi dovedite. Sigur că orice ministru răspunde în măsura în care n-a reuşit să finalizeze proiectele începute, dar asta este o altă discuţie. Răspunzând punctual, nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat activitatea Ministerului Justiţiei”, a declarat fostul ministru la Antena 3 CNN.

Toader consideră că grupul de lucru anunțat de premier ar trebui să fie format din „oameni care ştiu carte, care cunosc mecanismele statului de drept şi care sunt de bună credinţă”.

Despre SIIJ: „Nu a fost opera Ministerului Justiției”

Tudorel Toader a respins și acuzațiile legate de înființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), precizând că aceasta nu a fost o inițiativă a ministerului pe care îl conducea.

El a subliniat că SIIJ a fost creată prin inițiativă parlamentară, nu de Ministerul Justiției sau de Guvern: „Această secţie nu a fost opera Ministerului Justiţiei, nici a Guvernului, ci a fost creată prin iniţiativă parlamentară a acelei comisii speciale şi aprobată prin legea 107/2018”.

Reacția premierului Ilie Bolojan: „Aspectele prezentate par grave”

După scandalul generat de documentarul Recorder, premierul Ilie Bolojan a declarat că informațiile apărute trebuie analizate atent.

„Toate aspectele care au apărut în discuţie […] par grave, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate în aşa fel încât să se constate ce probleme sunt”, a afirmat Bolojan.

El a punctat și necesitatea unei evaluări a legislației actuale, pentru a vedea dacă normele în vigoare mai răspund nevoilor sistemului judiciar: „Să vedem […] în ce măsură această legislaţie ţine cont de realităţi, în aşa fel încât aspectele care ţin de prescrierea unor fapte să fie tratate într-o anumită formulă, durata de soluţionare a proceselor să fie scurtată, aspectele care ţin de delegări, de posibilitatea de intervenţie care să lungească anumite procese, să fie clar reglementate”.

Un grup de lucru pentru analizarea legislației

Premierul a confirmat că va fi creat un grup de lucru format din specialiști din sistemul judiciar: „Am convenit să facem un grup de lucru care să analizeze aceste aspecte […] colaborând cu profesioniştii din sistem, cu asociaţiile de magistraţi, cu experţii Ministerului Justiţiei, să vedem dacă se impun propuneri care să fie susţinute în aşa fel încât să fie îmbunătăţită legislaţia”.

Bolojan a adăugat că uneori este nevoie de intervenții externe pentru a corecta dezechilibrele din sistem: „Întotdeauna înseamnă legislaţie, oameni şi uneori sisteme echilibrate, echilibre care să corecteze anumite derapaje […] exclusiv din interior nu s-a putut face acest lucru”.

Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
