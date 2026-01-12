search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Experiment controversat într-un oraş din România: locul de parcare cu doi proprietari. Ce spun localnicii

Publicat:

Autoritățile dintr-un important oraş din România propun un nou sistem de parcare rezidențială, în care același loc ar putea fi folosit de doi șoferi, în intervale diferite, urmând ca aceştia să plătească şi taxe diferite pentru el.

Probleme cu locurile de parcare la Braşov. FOTO: Primăria Braşov
Probleme cu locurile de parcare la Braşov. FOTO: Primăria Braşov

Municipiul Brașov ar putea deveni primul oraș din România care introduce conceptul de parcare „la comun”, potrivit unui nou regulament aflat în dezbatere publică.

Concret, autoritățile propun ca un singur loc de parcare să fie atribuit simultan la doi șoferi, fiecare având drept de utilizare într-un interval orar diferit și obligația de a plăti o taxă diferită.

Potrivit documentului publicat de primărie, sistemul ar funcționa pe principiul parcării partajate: un deținător ar avea drept de utilizare preponderent pe timp de noapte, iar un al doilea șofer ar putea folosi același loc pe timpul zilei, măsura fiind justificată de autorități prin necesitatea de a valorifica mai eficient locurile care, în anumite intervale, rămân neocupate.

Reacțiile brașovenilor nu au întârziat să apară. După ce propunerile au fost postate pe pagina de Facebook a Primăriei, secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de critici, mulți șoferi avertizând că noile reguli ar putea genera conflicte, confuzie și situații greu de gestionat.

Nemulțumirea localnicilor este alimentată, în special, de teama că locul pentru care plătesc nu va mai fi disponibil exact atunci când au nevoie.

„Adică eu plec şi mă întorc, mă duc până pe strada, până la piaţă, vin, să fie ocupat să stau cu bagajul, să părăsească, e locul meu, îl plătesc, să nu mi se ocupe”, a declarat o șoferiță, citată de Observator.

Din punct de vedere financiar, regulamentul prevede că deținătorul principal al locului de parcare ar urma să achite 500 de lei pe an, în timp ce al doilea utilizator ar plăti 400 de lei anual. Diferența de tarif este justificată de intervalul orar de utilizare, care este strict delimitat în documentele propuse de municipalitate.

Îngrijorările vizează însă și lipsa de disciplină a unor șoferi, precum și dificultatea de a face regulile respectate în practică.

„Şi dacă cel care ia nu-i de bună credinţă? Am păţit de multe ori, am venit, a stat, a stat, am sunat, sunt oameni care lasă numărul de telefon, sunt şi oameni care nu lasă”, a spus un alt conducător auto, făcând referire la situații deja frecvente în parcările rezidențiale.

Autoritățile locale resping acuzațiile localnicilor care spun că vor să încaseze de două ori bani pe acelaşi loc de parcare și susțin că scopul nu este dublarea încasărilor, ci asigurarea accesului la parcare pentru cât mai mulți șoferi.

„Nu e vorba de încasat de la doi deţinători ci este vorba de a asigura unui terţ posibilitatea să parcheze pe un loc de parcare. Cel care închiriază locul de parcare îl închiriază pentru perioada 16 după-amiaza, 7 dimineaţa, plus sărbătorile legale şi weekend, el doar pentru acel loc. În intervalul 7-16 doar dacă este acasă îl poate ocupa gratuit, dacă nu, rămâne la dispoziţia municipaliltăţii, pe care municipalitatea îl pune la dispoziţia persoanelor care chiar au nevoie să parcheze în acele locuri”, a explicat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov.

În plus, municipalitatea intenționează ca deținătorii principali ai locurilor de parcare să încheie contracte de concesiune pe o perioadă de cinci ani, pentru a asigura stabilitate și predictibilitate în administrarea parcărilor rezidențiale.

Primăria Brașov a anunțat că așteaptă propuneri și observații din partea cetățenilor până la data de 20 ianuarie, urmând ca regulamentul să rămână în dezbatere publică până în luna februarie.

În prezent, în municipiul Brașov sunt înregistrate aproximativ 46.000 de locuri de parcare, iar presiunea tot mai mare asupra acestora determină autoritățile să caute soluții alternative, chiar dacă unele dintre ele se dovedesc extrem de controversate.

