Video Premierul Ilie Bolojan, reacție la scandalul din justiție: „Un sistem funcționează doar dacă are reguli bune și oameni care le aplică corect”

Premierul Ilie Bolojan a cerut să se facă verificări în sistemul de justiție, după documentarul Recorder și a anunțat formarea unui grup de lucru la Guvern.

Premierul Ilie Bolojan a făcut declarații, vineri, pe șantierul Autostrăzii A3, despre problemele din justiție, în contextul difuzării documentarului Recorder.

Primul ministru a vorbit despre scăderea dramatică a încrederii românilor în instituțiile statului, cu accent pe sistemul politic și cel judiciar.

„Sunt două zone care țin de statul român. În acești ani și-au scăzut încrederea în rândul cetățenilor români. Zona politică și de justiție. În toate sondajele se vede încrederea scăzută în lumea politică, actul de justiție, nu e bine. Lungirea unor procese, prescripția, soluții contradictorii în instanțe diferite nu au cum să crească încrederea cetățenilor noștri. Nici ce a fost zilele astea nu are cum să crească încrederea. Un sistem care să funcționeze are nevoie de reguli și legi bune și este de văzut ce prevederi legale nu generează o bună activitate. Ce trebuie să facem? Cei care au în responsabilitate sistemul de justiție să-și facă datoria și toate aspectele ar trebui verificate să se constate ce probleme sunt și dacă e nevoie să facem o analiză a legislației, în așa fel încât să vedem în ce măsură această legislație ține cont de realități”, a spus premierul Bolojan.

Primul ministru a mai amintit că după ședința de guvern de joi sa convenit formarea unui grup de lucru care să analizeze aceste aspecte care țin de partea de legislație, ”să vedem dacă se impun propuneri care să fie susținute și să fie îmbunătățită legislația. Recâștigarea încrederii în instituții este fundamentală, pentru că ne așteptăm ca justiția să facă dreptate, să dea sentințe în timp scurt”, a mai spus Ilie Bolojan.

Secția pentru judecători a CSM a sesizat vineri Inspecția Judiciară pentru a verifica afirmațiile documentarului Recorder, care acuză tergiversarea deliberată a dosarelor de corupție și implicarea unor judecători de rang înalt, printre care și Lia Savonea.

„Față de aspectele semnalate public în mass media, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, se arată în comunicat.

Decizia vine după ce documentarul Recorder a arătat că justiția tergiversează deliberat dosarele de corupție până la expirarea termenului de prescripție. Reportajul indică faptul că această întârziere nu mai este realizată doar de avocați, ci și de judecători, în special de șefii de instanțe, care ar putea modifica completele de judecată, dicta soluții, transfera magistrați sau pune presiune asupra celor incomozi.

„Este o decizie foarte bună, necesară. Am solicitat acest lucru de ieri și am spus că orice aspect care ține de nereguli și abuzuri nu trebuie ignorat și trebuie cercetat. Trebuie să facă o anchetă pentru aflarea adevărului”, a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, în cadrul unei intervenții la un post de televiziune.

Totodată, el a ţinut să puncteze, aşa cum a făcut-o şi pe pagina sa de Facebook, că niciunul dintre magistraţi nu a făcut vreo sesizare oficială în care se se plângă de presiuni.